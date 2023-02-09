Kemal Basat: 1’i Güney’de 3 noktaya eş zamanlı olarak gagalı balina vurmuş

Taşkent Doğa Park Direktörü Kemal Basat 1’i Güney’de 3 noktaya eş zamanlı gagalı balina vurduğunu açıkladı. Kemal Basat 1’i Güney’de 3 noktaya eş zamanlı gagalı balina vurduğunu açıkladı. Basat Baf bölgesinde karaya vuran kambur balinanın öldüğünü, Gemikonağındaki’nin durumunun ise iyi olmadığını, Gaziveren’dekinin ise durumunun henüz belli olmadığını aktardı. Açıklama şöyle: Ne yazık ki çok iç açıcı haberlerimiz yok. Şu anda 1’i güneyde 3 noktaya eş zamanlı olarak gagalı balina vurmuş durumda.

Baf bölgesindeki ölü, Gemikonağı’ndaki yaşıyor ama durumu iyi değil, yapılan kontrollerden sonra 2km açığa bırakıldı ama tekrar kıyıya vurdu, şu anda 7km’ye bırakılıp takip edilecek. Gaziveren’dekinin durumunu daha net değil, arkadaşlar olay yerine yeni vardılar.

Bu hayvanlar özellikle askeri tatbikat ve sismik çalışmalarda kullanılan düşük frekanslı sonarlardan çok etkilenir. Birden fazla olmaları bu tip bir ihtimali güçlendiriyor. Bölgede yakın zamanda yaşadığımız depremin de, dün gece Yedikonuk bölgesinde denizden duyulan patlama sesinin de buna sebep olmuş olma ihtimali var, şu aşamada birşey söylemek zor.

Çalışmalar Çevre Koruma Dairesi ile beraber, yurtiçi ve yurtdışındaki uzman arkadaşların desteği ile titizlikle yürütülüyor. Zor bir durum, elimizden geleni yapıyoruz.