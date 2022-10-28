Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çarşamba günü Euro dizele yaklaşık 75 kuruşluk bir indirimin söz konusu olduğunu açıklayarak, Cuma günü konunun netleşeceğini söylemişti, Amcaoğlu, bugünkü yaptığı açıklamada ise, 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında 85 kuruş artış olduğunu, Euro Diesel’de 64 kuruş, gaz yağı fiyatında ise 88 kuruş düşüş gerçekleştiğini açıkladı.

Akaryakıtta yapılan değişliğe göre, 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında 85 kuruş artış oldu, Euro Diesel’de 64 kuruş, gaz yağı fiyatında ise 88 kuruş düşüş gerçekleşti.

Buna göre; 95 oktan benzin: 20,87 TL’den 21,72 TL’ye, 98 oktan benzin ise 21,18 TL’den 22,03 TL’ye yükseldi.

Euro Diesel ise 26,10 TL’den 25,46 TL’ye, gaz yağı ise 25.10 TL’den 24.22 TL’ye düştü.

Yeni fiyat değişikliği yarında itibaren geçerli olacak.