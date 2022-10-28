Zelenskiy: 2 günde İran yapımı 23 İHA düşürüldü

Rus güçler, son günlerde Ukrayna’nın enerji altyapısını insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son iki günde İran yapımı 23 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Zelenskiy, Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna topraklarına 8 bin hava saldırısında bulunduğunu, 4 bin 500 füze fırlattığını söyledi.

Zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor

Düşürülen bir insansız hava aracının yanında açıklama yapan Zelenskiy, “Saldırılar bizi yıkamayacak, karanlıktan korkmuyoruz.” dedi.

Rusya’nın altyapıya yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın bazı kentlerinde zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.