Dünya
Zelenskiy: 2 günde İran yapımı 23 İHA düşürüldü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, iki gün içinde Rus güçlerin 30 insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini belirtti. Bu İHA’lardan 23’ünün düşürüldüğünü söyledi. Zelenskiy açıklamayı, düşürülen bir insansız hava aracının yanında yaptı.
Rus güçler, son günlerde Ukrayna’nın enerji altyapısını insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son iki günde İran yapımı 23 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.
Zelenskiy, Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna topraklarına 8 bin hava saldırısında bulunduğunu, 4 bin 500 füze fırlattığını söyledi.
Zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor
Düşürülen bir insansız hava aracının yanında açıklama yapan Zelenskiy, “Saldırılar bizi yıkamayacak, karanlıktan korkmuyoruz.” dedi.
Rusya’nın altyapıya yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın bazı kentlerinde zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.