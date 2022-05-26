Akaryakıt fiyatlarına zam Resmi gazete’de yayınlandı

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam Resmi Gazete’de yayınlandı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren uygulanacak.

Akaryakıt fiyatlarına zam Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak resmi gazete’de yayınlandı. 98 ve 95 oktan benzine 5.40 TL zam yapılırken, Euro Dizel de 2.41 TL zamlandı. Buna göre 98 oktan benzinin litresi 23.79 TL 95 oktan benzinin litresi 23.54 TL olarak belirlendi.

Zamlı fiyatlar

95 oktan benzin 23,54

98 oktan 23,78

Euro Dizel 22.19

En son 14 Nisan 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarına litre başına 70 kuruş zam yapılmıştı.

95 oktan benzin 18.14

98 oktan 18.38

Euro Diesel. 19.78 TL.