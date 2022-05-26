36 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 4271 olup, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır.

21 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 7 kişi Mağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

26 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4271

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.988.365

Toplam Vaka Sayısı: 94.873

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.247

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9

Karantinadaki Vaka Sayısı: 381

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 133