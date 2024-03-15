Akansoy: Önemli olan statükoyu sarsacak adımlar atmaktır

Cumhuriyetçi Türk Parti (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Önemli olan, adanın iki yanında da katılaşmış statükoyu sarsacak adımlar atmaktır” dedi. CTP heyeti, Kıbrıs’ın güneyindeki siyasi partilerden Volt’u kabul etti. CTP heyetinden Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı, Volt heyetinden ise Eş Başkan Harilaos Velaris, Genel Sekreter ve Avrupa Parlamentosu (AP) adayı ⁠Hulusi Kilim ile ⁠AP adayı Makarios Druşotis görüşmeye katıldı. CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, görüşme sonrasında açıklama yaptı. Yapıcı ve verimli geçen görüşme, CTP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. İki parti de adadaki sorunlarla ilgili tespitlerini paylaşma fırsatı yakaladı, Federal Kıbrıs için kararlılık vurgusu yapıldı. İki parti yetkilileri de, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in göreve başlamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Maria Angela Holguin’in görevinde başarıya ulaşması için nasıl katkı yapılabileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Akansoy: Verilen mücadeleyi takdirle takip ediyoruz

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs’ın güneyinde yeni bir siyasi parti olarak kurulan Volt’un verdiği mücadeleyi takdirle takip ettiklerini vurguladı. Volt ile birçok ortak görüşlerinin olduğuna da işaret eden Akansoy, “Önemli olan, adanın iki yanında katılaşmış statükoyu sarsacak adımlar atmaktır. Bu yönde Volt’un siyasi pragmatik tutumunun işlevsel olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.