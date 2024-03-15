Şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlar anısına "Umudu Yeşertmek Fidan Dikimi" yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlar anısına “Umudu Yeşertmek Fidan Dikimi” yapılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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CTP Kadın Örgütü 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Özgürlük İrademizde programı, yarın, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa ve Girne İlçelerinin birlikte düzenleyeceği, şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlar anısına oluşturulacak fidanlıkta “Umudu Yeşertmek Fidan Dikimi” yapılarak tamamlanacak.

CTP’den verilen bilgiye göre, görmezden gelinen kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve devletin üzerine düşen sorumlulukları hatırlatmak için gerçekleşecek etkinlikte, hayatlarını kaybeden kadınların anısını onurlandırmak amacıyla bir hatıra koruluğu oluşturulacak ve fidan dikimi gerçekleştirilecek.


Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı arkasında saat 12.00’de düzenlenecek etkinliğe, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için anma ve dayanışmayı yükseltmek adına “eşitlik, adalet ve şiddetsiz bir gelecek için mücadele eden herkese” katılım çağrısı yapıldı.

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Tags:ctp kadın örgütü
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