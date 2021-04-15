Akansoy: Lütfen önümüzdeki 7 gün boyunca sanki tam kapanma varmış gibi davranın

Pandemi merkezi hekimleri yarın sabah önemli kararlar almak için toplanıyor!..

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Üyesi ve pandemi merkezi hekimlerinden Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, gülümseterek başladığı paylaşımla pandemi sürecinde geldiğimiz ürkütücü tabloyu aktardı…

Akansoy’un açıklaması şöyle:

DON GİYMEYENLERE

Osmanlı zamanında uzak bir vilayete vali atanmış, yeni vali ailesi ile birlikte dolaşırken rüzgarın etkisiyle yerlilerin bazılarının giysilerini yukarı kaldırdığını ve don giymediklerini görür, ailesinden utanır.

Hemen bir emir yayınlar. ‘ Bundan sonra herkes don giyecektir, giymeyenler kadı efendinin huzurunda hesap vereceklerdir.’

Hal böyle. Teftişe çıkmış, rüzgar esiyor, giysiler yukarı, donlar giyilmiş derken bir adamın don giymediğini tespit ediliyor. Hemen kadı efendinin huzuruna çıkarıyorlar.

Kadı efendi kızar. ‘ Bre, sen niye don giymezsin? Sen kimsin? Adını, baba adını sorar.

Adam cevap verir.

Kadı efendi sorar. ‘Kaç karın ve çocuğun var?

Adam ‘ Birinci karıdan 12 çocuk, ikinci karıdan 9 çocuk , üçüncü karıdan 7 çocuk ve dördüncü karıdan 6 çocuk vardır.’ diye cevaplar. ‘ Hepsi ellerinizden öperler.’

Bunun üzerine kadı efendi katibe der ki: ‘ Yaz evladım, bu adamın DON giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir. ‘

Sevgili Halkım. Bazılarınız hala daha maske takmıyor, dikkat etmiyor. Ama merak etmeyin korona size niye maske takmıyorsunuz diye sorgu sual etmez. Etmez de, elinize takdirnameyi verir. Haa! Hangi takdirname? Malum olanından.

Acil Durum Hastanesinde hasta odalarına ikişer ikişer hasta yatırmaya başladık. Buranın dışında 40 kişilik ayrı bir yer de hazırladık, tahminim böyle giderse 10 güne bütün yerler dolar. Böyle giderse 10 güne kalmaz günde 150 -200 vaka çıkar, bu arada bu sayı doktor kapasitesini aşar. Artık kime bakınırsınız bilmem.

Lütfen önümüzdeki 7 gün boyunca sanki tam kapanma varmış gibi davranın ki vaka sayılarını azaltalım. Bir daha kapanma istemiyorsak bunu yapalım.

Son olarak yarın sabah karantina doktor ekibinin toplantısı var. Bazı önemli kararlar alacağız.

Dr. Mustafa Akansoy

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi