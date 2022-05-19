Akansoy: Fuat bey dünyaya kızmış…

CTP Milletvekili Asım Akansoy Fuat Oktay’ın “Ada’da Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranılması ibret vericidir açıklamasını “çelişki içinde çelişki olarak değerlendirdi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarını değerlendirdi. Akansoy açıklamasında “Ankara yönetimi, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine saygı duyuyor mu ki başkası duysun, bizim varlığımızı önemsesin ?” ifadelerini kullandı. Açıklama şöyle: Kıbrıs adasında belirsizliğin ortadan kalkması, istikrarsızlığın bitmesi ancak ve ancak BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli iki toplumlu Federal Kıbrıs modeli ile mümkündür. On yıllardır taraflar ve Garantörlerce kabul edilen, emek verilen üzerinde çalışılan budur.

Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, bir Türk tezi olan Federasyon ne yazık ki yok edilmeye çalışıldı. Federasyonu savunanlara söylenmedik bırakılmadı: dışlama, ötekileştirme hatta düşmanlaştırma peşi sıra geldi.

Bugün gelinen noktada, Sn Tatar ve Ankara yönetiminin ayrılıkçı, adayı bölmeye dönük, “egemen eşitlik ve uluslararası eşit temsiliyet” bağlamında iki ayrı devlet tezinin dünya tarafından kabul edilmemesi, Federasyonun abartılı ve içi boşaltılarak Kıbrıslı Rum ve Yunan milliyetçileri tarafından sahiplenilmesi, bizim tarafın başarısızlığıdır.

Bunu görmeden, özeleştiri yapmadan efelenmenin siyaseten bir anlamı olmadığı gibi, bu durum başta Crans Montana olmak üzere Anastasiadis’in ciddi hatalarının da gözden silinmesine neden olur. Oluyor…

Fuat bey dünyaya kızmış.

Ankara yönetimi, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine saygı duyuyor mu ki başkası duysun, bizim varlığımızı önemsesin ?