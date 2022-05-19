DAÜ 25. Bahar Festivali coşkulu bir şekilde başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 25. Bahar Festivali, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 17:30’da, Mağusa Gelişim Akademisi önünden festival alanına uzanan coşkulu kortej yürüyüşü ile başladı.

Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, Rektör Yardımcıları, akademisyenler, yönetsel personel, işçi personel ve öğrenciler katıldı. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen yürüyüşün tamamlanmasının ardından, saat 19:00’da, Festival Alanı’nda açılış töreni gerçekleştirildi.

“Hepinize İyi Eğlenceler Diliyorum”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Burada sizlerle birlikte olmak çok güzel. Festivalimizde pek çok etkinliğin yanı sıra, yerli ve uluslararası sanatçıların performansları da yer alacaktır. Her akşam konserler olacak. Dolu dolu eğlenmenizi ve sınavlarınıza hazırlanırken moral depolamanızı öneriyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

“Etkinliklerimiz Halkımıza Ücretsiz Olarak Açıktır”

Törende konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, “Festivalimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. DAÜ bir devlet üniversitesi olarak 100’ün üzerinde ülkeden 15 binin üzerinde öğrenciye kaliteli eğitim ve araştırma imkanı sağlamanın yanında, aynı zamanda Gazimağusamız ile iç içe bir yapıya sahiptir. Etkinliklerimiz halkımıza da ücretsiz olarak açıktır. Tüm katılımcılara iyi eğlenceler diliyorum” şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve festival alanına giriş yapıldı.

DAÜ 25. Bahar Festivali’nin ilk gün programı kapsamında; kortej yürüyüşü öncesinde, saat 17:00’de, DAÜ Basketbol Sahası’nda “Streetball Turnuvası” gerçekleştirildi. Turnuvanın kazananlarına ödülleri DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu tarafından takdim edildi.

Öte yandan, saat 19:00’da, Güzel Sanatlar Kulübü uygulamalı atölye çalışmaları kapsamında “12. Sanat Buluşması” isimli etkinlik düzenlendi. 19:15’te Festival Alanı’nda DAÜ Arama ve Kurtarma Kulübü Hava-i Hat İnişi etkinliği yapıldı. Saat 19:20’de ise Uluslararası Öğrenci Birlikleri Bayrak Yürüyüşü ile Festival alanına giriş yaptı. Saat 19:30’da Uluslararası Öğrenci Birlikleri Sahne 2’de çeşitli sahne performansları sergiledi.

Oğuzhan Koç DAÜ’yü Coşturdu

DAÜ 25. Bahar Festivali ilk gün programı kapsamında, saat 22:00’de, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sevenleri ile buluşan Türkiye’nin ünlü pop sanatçısı Oğuzhan Koç, “Kendime Sardım”, “Yüzük”, “Ben Hala Rüyada” gibi birbirinden güzel parçaları ile geceye katılanlara coşku dolu saatler yaşattı. Adanın dört bir yanından konsere gelen katılımcılar stadyumu doldurdu. Konser sonrasında Oğuzhan Koç’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu. DAÜ 25. Bahar Festivali programıyla ilgili detaylı bilgiye http://fest.emu.edu.tr linkinden erişilebiliyor.