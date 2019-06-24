Aileler neden özel okulu tercih eder?

Aileler çocuklarını neden özel okula gönderir? Yıllar önce çocuğunu özel okula gönderenlerdendim. Nedeni ise dünyalı bir insan yetiştirmekti. İyi bir üniversite okuyup, yurt dışında yaşam kuracağı nitelikte eğitim almasıydı. Yüksek gelir grubunda değildik ancak borçlanarak bunu gerçekleştirdik.

Özel okula gönderirken ailelerin birinci amacı yabancı dil eğitimidir. Gelecekteki insan tipi en az iki yabancı dil bilmeyi gerektirecektir. Bunun farkında olan aileler özel okullara yönelir. Devlet okulları yabancı dil yetersizliği nedeniyle tercih edilmiyor.

Günümüz ailelerinde genelde anne-babanın çalışıyor olması da özel okul tercihinde etkili. Her iki ebeveyn de çalıştığı için çocuklarının güvenli ve aynı çatı altında olmasını istediklerinden özel okul tercih edilir.

Daha bilinçli ebeveynler yabancı diller yanında diğer derslerdeki fark nedeniyle de özel okula yönelir. Sınıfların kalabalık olmaması nedeniyle, öğrenciler derslerde daha çok kazanım elde edebiliyorlar. Özel okulda amaçlı öğrenci ler daha çok olduğundan, sınıf yönetimi problemleri nisbeten daha az yaşanmaktadır. Bu nedenle öğretmenler ders saatinde, zamanın daha fazlasını ‘gerçek öğretime’ ayırıyorlar. Bunun farkında olan aileler de özel okula yönelir.

Devlet okullarındaysa kalabalık sınıflarda öğretmenler ders saatinin önemli zaman dilimini öğrencilerin ‘davranış problemlerini’ gidermeye harcıyorlar. Böylece de gerçek öğretim diliminden çalınmış olur.

Devlet okullarında öğrenmedeki bireysel farklar dikkate alınmaz. Hem öğretim programları hazırlanırken hem de öğretim sürecinde; herşey grupla öğretime odaklı. Öğrencilerin okula ve sınıfa geldikleri ilk dakika ‘giriş davranışları’nın eşit olduğu varsayımıyla başlanır. Halbuki söz konusu eşitlik teoride bile mümkün değildir. Ders işlenirken de herkesin aynı uyarıclardan aynı düzeyde kazanım elde ettiği sayıltısına dayalı bir öğretim var.

Halbuki özel okullarda öğrencilerin bireysel farklılıklarına daha çok özen gösterilir. Hem giriş davranışlarında eksiklikler varsa giderilmesine çalışılır hem de öğretim sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat edilmeye çalışılır. Öğretmenler öğrencilerin aktif olacakları farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterirler. Aslında göstermek de zorundalar; çünkü aileler bunu gördükleri özel okulu tercih ederler. Ailelerle yapılan kısa söyleşilerde bunu anlamak hiç de zor değildir.

İlkokulda özel okulu seçmenin nedeni programların daha fazla dersler içermesidir. Birincisi öğleden sonraları devlet okullarına oranla daha fazla ingilizce, ingilizce matematik, ingilizce fen dersleri olması artıdır. İkincisi ise sportif ve kültürel faaliyetlerin çeşitliliğidir. Aile çocuğu için yüzme, spor ve müzik gibi etkinliklere de aynı çatı altında ulaştığı için tercih nedenleri arasındadır.

Tüm bunlara ek çocuklara verilen değerin yüksek olması da tercih nedenidir. Kalabalık olmayan sınıflarda öğrenciler ‘isimleri’ ile çağrılır. Okulun belki de tüm öğretmenleri ve öğrencileri tarafından ismiyle tanınır. Çocuklar isimleri ile hitap edilmesinden hoşlanırlar. Çocuk ‘öğrenci’ tanımından çıkıp ‘birey’ tanımına girdiği için kişiliğine de artılar ekler. Bu durum onda kendine güven duygusunu geliştirir.