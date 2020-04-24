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AID’ten Kıbrıs’a siper

24 Nisan 2020

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına 15 bin siperlik dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, merkezi İstanbul’da bulunan ve uluslararası alanda sağlık yardımı faaliyetleri yürüten AID, dünya genelinde yaptığı yardımların yanı sıra Türkiye’deki çalışmalarını da sürdürüyor.

AID bu kapsamda, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım ulaştırmak için kampanya başlattı. Kampanyayla bir kısmını 3 boyutlu yazıcılarla olmak üzere 15 bin adet siperlik üretti. Üretilen siperlikler, yurt içinde 30 şehirde ve Kıbrıs’ta bulunan toplam 133 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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