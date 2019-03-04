Dr. Aidin Salih’in Açlık Orucu (Su Orucu) Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?

Tüm insanların okuması gereken Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde kitabının yazarı merhume Dr. Aidin Salih hanımın Açlık Orucu ile ilgili yazdığı çok değerli fikir ve bilgilerini içeren bu yazıyı sizlerle paylaşmak istedik.

Açlık Orucu / Su Orucu / Şifa Orucu

Sağlık, ahlak, akıl, din ve ilmi anlayışın tüketilen besine bağlı olduğu çok eskiden beri bilinmektedir. Verimli topraklarda yaşayanlarda genellikle kabalık, zihinsel ve fikri zayıflık, davranışlarda aşırılık görülür.

Çünkü çok besin tüketenlerin vücudunda atıklar birikir, biriktikçe çürümeye başlar, kanı kirletir. Dolayısıyla cilt rengi bozulur, aşırı kilo almakla beden çirkinleşir, zihin körelir, fikirler sığlaşır; idraksizlik ve gafillik galip gelir.

Dr. Aidin Salih: ‘Açlık, Bedeni ve Yüzü Güzelleştirir’

Çorak topraklarda yaşayanların bedenleri hafif, yüzleri güzeldir. Tenleri saf ve temiz, ahlâkları güzel, davranışları ölçülü, anlayışları mükemmel, düşünceleri derindir. Açık zihinleri ilim ve hakikati çabuk kavrar.

Allahü Teala ilk orucu Adem Aleyhisselam’a, sonra diğer peygemberlere ve ümmetlerine emretmiştir. Musa Aleyhisselam ve Ilyas Aleyhisselam 40 gün, İsa Aleyhisselam 60 gün hiçbir şey yemeden oruç tutardı. Abdülkadir Geylani 40 günde bir iftar ederdi.

Bunlar efsane değil, kitaplarda anlatılan gerçeklerdir. Davud Aleyhisselam ömür boyu bir gün yer, bir gün oruç tutardı. Oruçların en ağırı olan ve Savm-ı Davud denilen bu oruç Peygamberimizin (s.a.v.) de en sevdiği oruçtur.

Su Orucu Bedeni Temizler

Günde 250-500 gr.’dan fazla yemek birikinti oluşturur. Sürekli sindirimi denetlemek, metabolik atıkları uzaklaştırmak, atılamayanları depolamak ve görevli organları yönlendirmek bağışıklık sistemini çok meşgul ettiği için hastalıklara karşı direnç gösteremez.

Oruç tutarken, yani bedene dışarıdan herhangi bir besin gelmediğinde bağışıklık sistemi sindirimle uğraşmaktan kurtulur, bütün gücünü vücudu temizlemeye yöneltir.

Oruç bedeni nasıl temizler?

Karaciğer ve bağırsaklardan dışkıyla,

Akciğerlerden öksürük ve nefesle;

Beyinden hapşırma

Gözyaşı, kulak akıntısı ve geniz akıntısıyla

Böbreklerden idrarla

Kandan terle metabolik atıkları atmaya başlar.

Su Orucu Yapanlar Neler Yaşar?

Bu ağır işin gerçekleşmesi sırasında çok enerji harcanır. Bu enerjinin temini için önce glikojen ve yağ depoları kullanılır. Onun için açlığın ilk 3-4 gününde her gün 1-1,5 kg. verilir.

Su Orucunda 3-4 gün sonra

3-4 gün sonra, temizlenen kan, damarların duvarlarında oluşan kolesterol, toksin ve kireç tabakasını eriterek, vücuttan atmaya başlar.

Bu günlerde insanın ağzı, nefesi ve teri ağır kokar; tükürüğü artar, koyulaşır ve yapışkan olur, idrar da koyulaşır, kokusu ağırlaşır;

bu sırada kum ve taş dökülebilir.

Titreme, tansiyonda düşme veya yükselme gözlenebilir; mide bulan tısı, kusma, kaşıntı olabilir; aft, uçuk, sivilce, çıban ve yaralar çıkabilir.

Ancak ibadetli insanların orucu rahat geçer; sadece hafif titreme olur veya nabız düşer.

Su Orucunda 5.-7. gün

Açlığın 5-7. günü ağızdan ve deriden aseton kokusu gelmeye başlar.

Bu koku vücudun iç beslenmeye geçtiğini gösterir ve o gün herkese ağır gelebilir.

Çünkü o gün açlığın tesiri hücrelere iner ve değişime uğrayan hücreleri temizlemeye başlar.

Temizlenmesi mümkün olmayan hücreleri tek-tek parçalayarak besine dönüştürür.

Yani hastalıkları kökten yok etmeye başlar.

Birikintileri eriterek kısmen kullanır, kısmen dışarı atar.

Su Orucunda 5.-7. günden sonra

5.-7. günden sonra kahverengi, çok kokulu büyük abdest gelebilir.

Kadınlarda koyu kırmızı, kahverengi veya yeşile dönük, parçalı ve kokulu adet kanaması olabilir.

Bu günlerde oruçlunun tükürüğü, iltihaplı yaralan iyileştirir;

Kulaktaki mantarı kurutur, virüsü yok eder;

Yeni oluşmuş kataraktı eritir; akrebi bile öldürebilir.

Bu süreçte kilo kaybı azalır, günde 500-700 grama iner.

Su Orucunda 7. günden sonra

7. günden itibaren kilo kaybı günde 300-360 grama,

21 gün sonra ise 120-150 grama iner.

Kilolu olanlar daha fazla kilo verebilir.

Açlık Orucu sırasında su içilmezse, su temini için daha çok hasta hücre kullanılır, dolayısıyla iyileşme daha kısa zamanda gerçekleşir.

Ancak susayanların su içmesi gerekir.

Susama toksinleri eritmek için vücudun suya ihtiyacı olduğunu gösterir.

Bağışıklık sistemi hasta ve zikirden vazgeçen hücreleri parçalayıp yok edince, iştah açılır, iştah açılmadığı sürece oruca devam etmek gerekir.

Su Orucunda Niyet Çok Önemlidir

Açlıkta niyet çok önemlidir. Açlığa niyet edildiğinde bağışıklık sistemi, her organ ve her bir hücre kendini bu niyete göre programlar.

Açlığın her günü için belli miktarda fazlalığı atmayı ve harcamayı planlar. Vücudu programını bozmamak için niyeti bozmamak gerekir.

Açlıktan korkmak için sebep yoktur, açlıktan zarar gelmez; Çünkü, Allahü Teala’yı zikreden hücreye kabirde kurt-böcek dokunamadığı gibi, açlık da zikreden hücrelere dokunmaz. Açlıkta beden de aç kalmaz, çünkü her bir hücrede her zaman 40 günlük zahire, fizik vardır.

Bununla birlikte vücut, yıllarda toplanan birikinti ve değişen hücreleri gıdaya dönüştürerek kullanabilir. Bunu idrak edebilenin açlığı rahat geçer.

Hayızlı ve nifaslı kadın, oruç niyetiyle değil, sağlık niyetiyle açlık orucu yapmalıdır.

Sağlık için 10 günden fazla açlığa gerek yoktur

Su Orucu Yapamayanlar

Açlık yapamayanlar açlık gününün 2 katı kadar günü meyve veya sebze suyu içerek, örneğin, 3 günlük açlık yerine 7 günü, 10 günlük açlık yerine 21 günü sadece meyve- sebze suyu içerek geçirmelidir.

Günde 1,5-2 litre meyve-sebze suyu yeterli olabilir. Meyve ve sebze suyuna bir miktar su ilave etmeyi unutmamak gerekir. Hastalığın türü göz önüne alınarak meyve sularının seçimi için “İlaçlar” bölümüne bakılabilir. Gün boyu aynı meyve suyu içilebileceği gibi her öğün farklı meyve suları da içilebilir.

Mesela, 7 gün boyunca sadece greyfurt suyu, elma suyu veya havuç suyu + elma suyu ya da kırmızı pancar suyu + havuç suyu karışımı içilebilir.

Farklı meyve suları içilecekse sıralama şöyle olabilir:

Sabah limon greyfurt veya portakal suyu,

Öğlen nar, ikindide elma + havuç suyu karışımı,

Akşam havuç + kırmızı pancar suyu karışımı.

Su Orucu Nasıl Yapılır?

1 Günlük Su Orucu nasıl yapılır?

Haftanın herhangi bir günü tutulabilen bu oruç için en uygun günler, sünnet olan Pazartesi ve Perşembe’dir. Pazartesi günü tutulacak 1 günlük, yani 36 saatlik açlık orucu şu şekilde yapılır:

Pazar akşamı saat 19:00’dan itibaren hiçbir şey yenmez.

Yatmadan önce sinameki ya da magnezyum sülfat gibi bir müshil içilir.

Pazartesi sahurda bir şey yenmez, büyük abdeste çıkmak için 1 bardak su içilir ve oruca başlanır.

Kabızlık sorunu olanlar lavman da yapabilir.

Bağırsakların çalışmasında problem yoksa 1 günlük ve 3 günlük oruçta lavman yapmaya ve ya sinameki içmeye gerek yoktur.

İftarda 1-3 yudum su ile oruç açılır, başka hiçbir şey yenmez.

Fakat susayan istediği kadar su içebilir.

Salı sabahı saat 07:00’de meyve suyu içerek 36 saatlik oruç tamamlanır.

Gün boyu yalnızca meyve suyu içilir, meyve veya salata yenir,

Akşama yakın tek çeşit yemek yenebilir.

Oruç tatlıyla veya yemekle açılmaz. Tatlı ile açmak, pankreasa zarar verebilir, yemek ile açmak bağırsak burkulmasına yol açabilir.

1 günlük oruca devam etmek isteyen, değiştirmeden hep aynı gün tutmalıdır. Çünkü vücut aynı gün tutulan oruca kolay alışır, oruç günü geldiğinde iştah kendiliğinden kesilir, oruç rahat geçer.

Farklı günlerde tutulan oruçta, vücut şaşırır, iştah kesilmez, oruç daha zor geçer. Çocuklar ve gençler oruca kolay alışır ve kısa zamanda hastalıktan arınır.

Haftada 1 gün oruç tutan ve beslenme kurallarını bozmayan hastalık yüzü görmez. Akıllı insan, hastalıklardan ömür boyu korunabilmek için haftada 1 gün oruç tutmayı ihmal etmez.

Yaşlıların gençler kadar kolay sağlığına kavuşması mümkün değildir. Onlar bütün temizlemeleri yaptıktan sonra 1 günlük oruca devam etmelidir.

3 Günlük Açlık Orucu nasıl yapılır?

Açlığın ilk günü, aynı 1 günlük açlıkta olduğu gibi, sahurda su içilir,

Sonra iftar ve sahurda bir şey yemeden 3 gün arka arkaya oruç tutulur.

4. gün yani orucun sonunda önce meyve suyu, sonra meyve, daha sonra salata yenir, yalnızca akşam sebze yemeği yenebilir.

Hastalığı ağır olan, 3 günlük orucu 7 gün arayla 7-21 defa yapmalıdır.



3 günlük orucun kanser dahil bütün hastalıklara büyük faydası vardır.

10 Günlük Su Orucu nasıl yapılır?

Dioksinler, ftalatlar, aspartam ve Ti02 birikintilerinin dokulardan atılması; tümör, ağır kemik hastalıkları, ruhsal hastalıklar;epilepsi ve MS gibi nörolojik hastalıklar, kalp-damar hastalıkları gibi ağır hastalıkların iyileşmesi 10 gün aç kalmadan mümkün değildir.

Çünkü yukarıda anlatıldığı gibi açlığın etkisi sadece 5-7. günden sonra hücrelere iner ve bozulan hücreleri iyileştirmeye veya parçalamaya başlar.

Oruca başlamadan önceki gece yatmadan önce öğütülmüş sinameki ve-ya magnezyum sülfat alınır,

Sahurda 1-2 bardak su içilir. İstenirse magnezyum sülfat sahurda içilir.

Bağırsaklar boşaltılamazsa lavman yapılır çünkü oruç sırasında bağırsaklar temiz olmalıdır.

İlk 3 gün iftarda 1-3 yudum, çok istenirse, istenildiği kadar su içilebilir,

3 gün sonra iftar ve sahurda istenildiği kadar su içilebilir. İçilen suyun kalitesi çok önemlidir.

Günde 1 -2 defa soğuğa yakın ılık su ile gusül abdesti alınır.

Ne abdest, ne de içmek için sıcak su kullanılmamalıdır, çünkü açlıkta mide bezleri çalışmaz ve enzim üretmez. İçilen veya gusülde kullanılan sıcak su mide bezlerini çalıştırabilir ve mide bezleri mide suyu üretmeye başlayabilir. O zaman insan orucu açmaya mecbur kalır.

Oruç esnasında yaşanabilecekler

Açlıkta farklı yerlerde ağrılar,

Ateş,

Titreme,

Kusma,

İshal olabilir,

Şeker ve tansiyon düşebilir.

Bunların hepsi normaldir ve iyileşme işaretidir. Bu, vücudun, kendi durumuna göre ihtiyacı olanı ayarlamasıdır, ona müdahale etmemek gerekir. Bunlardan herhangi biri veya birkaçı ile karşılaşıldığı zaman su lavmanı yapılır. Lavman ile atılanlar çok miktarda ise açlık orucu boyunca iki günde bir lavman yapmaya devam edilir.

10 günlük orucu, konuyu bilen bir hekim kontrolünde yapmak daha kolaydır.

Oruç Sonrası Beslenmeye Başlamak

10 günlük açlık orucu bittikten sonraki on gün, açlıktan daha önemlidir.

Bu günlerde vücut, kaybedilen hasta hücrelerin yerini doldurmak için, sağlıklı hücreleri çoğaltarak, organları yeniden inşa etmeye başlar.

Yani tamamlanan orucun neticesi direkt olarak bu 10 gün süresince yenen yemeklere bağlıdır. Tüketilen gıda meyve, taze çiğ sebze, rafine olmamış zeytinyağı, doğal bal olmalı; suya dikkat edilmelidir!

10 Günlük Açlık Orucu Bittikten Sonra Beslenme Nasıl Olmalı?

Su Orucundan sonra 1. gün

Sabah taze sıkılmış elma suyu, greyfurt suyu veya limon suyu yarı yarıya su ile karıştırılarak oruç açılır.

Sıkılacak meyvelerin mutlaka çürüksüz, beresiz olması gerekir.

Akşama kadar tahminen 1-1,5 litre meyve suyu içilir.

10 gün oruçtan sonra hiç iştah yoksa, o zaman oruca devam etmek en doğru seçenek olur. Ancak oruca devam etme gücünü kendinde bulamayanlar, kendilerini zorlamadan, iştahları gelene kadar, meyve suyu içmeye devam ederler.

Su Orucundan sonra 2. gün

Sabahtan öğleye kadar 3/4 meyve suyu + 1/4 su karışımı içilir,

Öğleden akşama kadar her 3 saatte bir istenilen meyve başka bir meyveyle karıştırılmadan yenebilir.

Su Orucundan sonra 3. gün

Sabah meyve suyu, sonra meyve, sonra salata,

Akşama yakın yağsız ve tuzsuz, az su ile kısık ateşte pişirilmiş sebze yemeği veya sebze çorbası yenebilir.

Bu ilk 3 günde kahverengi, siyah veya yeşilimsi renkli büyük abdest gelebilir. Gelmezse, 3. veya 4. gün sabah lavman yapılır

Su Orucundan sonra 4. gün

Aynen 3. gün olduğu gibi, sadece akşam kabak, kereviz, pırasa, kara lahana, pazı gibi herhangi bir sebze yemeği

Yemekle beraber 30 gr. ekmek veya aynı miktarda haşlanmış pirinç yenebilir.

Yemeğe 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı, ince kesilmiş dere otu, maydanoz, taze soğan ve sarımsak eklenebilir.

Su Orucundan sonra 5. gün

Sabah bal şurubu içilebilir. Bal doğal olmalı ve 30 gr.’dan fazla alınmamalıdır.

Acıkınca meyve, karpuz veya kavun, 3 saat sonra da taze salata yenir.

Akşama yakın zeytinyağı, sarımsak ve soğanla, kavrulmadan yapılmış sebze yemeği

Yemekle beraber 50-60 gr. ekmekle yenebilir.

Yanında yoğurt da olabilir.

Su Orucundan sonra 6. gün

5. gün olduğu gibi aynı yemekler (sebze yemeği, haşlanmış pirinç, yoğurt ve salata) yenebilir.

Aynı gün içinde ekmek ve pirinç yenmez, ya pirinç ya da ekmek yenir.

Su Orucundan sonra 7-8. gün

6. günde olduğu gibi beslenilir.

Ek olarak zeytinyağlı taze fasulye yemeği yenebilir.

Su Orucundan sonra 9. gün

Ek olarak balık yenebilir.

Su Orucundan sonra 10. gün

Et yenebilir.

Oruç ile ilgili uyarı

Oruçtan sonraki 10 gün boyunca sadece yukarıda yazılanlar yenmelidir.

Peynir, süt, tuz, şeker, kahve, siyah çay, hazır yiyecek ve içecekler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bir gr. tuz dahi vücuttaki su-tuz dengesini derhal bozarak ödeme sebep olur.

Birinci yemek hazmedilmeden ikinci bir yemek yemek tehlikelidir. Hazmın bozulmasına, bağırsaklarda gaz oluşmasına ve bağırsak burkulmasına sebep olabilir.

Su Orucunda Kusma

10 Günlük Açlıkta kusma olursa durdurmak için Karın bölgesine ve kürek kemikleri arasına kupa kapatılır. Salıncakta sallanmak da kusmayı durdurur.

Bazen kusma bir kaç gün (3-4 gün) uzayabilir. Bu durumda nane, kereviz yaprağı, limon kabuğu, kediotu, ayva veya sirke koklamak, durmazsa, yeni öğütülmüş veya dövülmüş kara biber koklamak, yine de durmazsa su içmek, gusül abdesti almak ve lavman yapmak gerekir.

Kusma yine de durmazsa, elma çiğneyerek suyu emilir kalıntıları yutmadan atılır, ya da greyfurt veya limon emerek oruç bozulabilir. Bu şekilde bozulan orucun arkasından da meyve suyu içmeye devam edilir.

Oruçtan asla zarar gelmediğine inanıp, kusmaya sabredebilen ve oruca devam edebilen insan büyük hastalıklardan kurtulabilir.

Çünkü kusma, beyinde derin değişimler olduğuna, vücuttan ağır toksinlerin atıldığına veya karaciğer ve dalağın ağır hastalığına işarettir.

İnatçı kusmayı durdurmak için

Kekik ve nane demlenir, nar suyu eklenerek içilir. Veya

Kaynatılarak bekletilen karanfil suyu yudum-yudum içilir, limon suyu içilir veya yutmadan ayva çiğnenir.

Su Orucunu Kimler Yapabilir?

On günlük orucu gençler hemen yapabilir. 40 yaş üzerindeki acil hastalar ve çok ihtiyacı olanlar önce 10 gün sadece greyfurt, havuç ve elma suyu içtikten ve karaciğeri temizledikten sonra oruca başlayabilirler.

Oruçların sağlık için hiçbir zararı veya tehlikesi yoktur. Ancak 10 günlük oruç herkese nasip olmayabilir.

Bir defa açlık orucu zevkini tadan, tokluktan rahatsız olur ve sürekli açlığı özler. Birkaç defa 10 günlük açlık orucu yaptıktan sonra insan kendini çok sağlıklı hisseder.

Beslenme kanunlarını gözeten, haftada 36 saat veya ayda 3 gün, hicri ayın 13, 14, 15’i günleri aç kalan insanın vücudu sağlıklı olur. Ancak beden-ruh sağlığının dengesi yalnızca beş vakit namaz ile sağlanabilir.

İsa aleyhisselam “Beni temizle” ricasında bulunan birisine, ”Seni temizleyebilirim, ama sen evini (vücudunu) temiz tutmazsan, eski sahipleri (habis ruhlar, hastalıklar, günahlar) bu sefer arkadaşlarını da toplayarak, geri dönerler”, cevabını vermiştir.

Oruç ruhsal olarak da iyileştirir

Açlık orucu, beyinde yerleşen zararlı programları siler, düşünce, anlayış ve ezberleme kuvvetini, konsantrasyon yeteneğini, görme, işitme, tat alma duyularını geliştirir ve güçlendirir.

İnsanın gördüğü rüyalar daha güzel, renkli ve canlı olur. Bu noktaya gelen insan için ilim öğrenme ve Kur’ân-ı Kerim ezberleme zamanı gelmiştir.

Elbette uzun ve ağır hastalıklar sonucu tahribata uğrayan organların tamamen eski hallerine dönmesi mümkün olmayacaktır. Ancak bu organların sağlam kalan kısımları büyük oranda iyileşebilir. Bu iyileşen kısımlar, sağlıklı organın işlevini bir derece kompanse eder.

Mesela, sağlıklı bir kimse 3-5 kişilik yemeği tek başına bir oturuşta tüketirse, vücut zarar görmekle beraber, bununla bir şekilde baş edebilir. Ancak ağır hastalık sonucu organlar zarar görmüş birisi için böyle bir deneme ağır sonuçlar doğurabilir.

Ağır hastalık geçirenlerin hayatı boyunca yapması gerekenler

Düzenli olarak sülük ve hacamat ile kanı temizlemek.

Su ve yiyecek kalitesine dikkat etmek.

Her zaman taze ve doğal yiyecekleri, ağırlıklı olarak salata, meyve, bal, kavrulmamış kuru yemiş gibi çiğ olanları tercih etmek.

Mümkün olduğunca az yemek.

Mayalı ekmek, bozuk meyve (özellikle tatlı elma, muz, kavun ve armudun bozulmuşu), gaz yapan, mizaca uygun olmayan yiyeceklerden uzak

Ağır fiziksel işlerden, kimyasallarla çalışmaktan, kimyasal madde kullanmaktan kaçınmak.

Doğru beslenme alışkanlığı edinerek, kuralların dışına çıkmamak ve bağırsakların düzgün çalışmasını sağlamak.

Her yıl, genel tedaviyi uygulamak ve ayda 3 gün veya haftada bir gün açlık orucu yapmak.

Bütün bu kurallar hastalar kadar sağlıklı olanların da uyması gereken kurallardır. Buraya kadar anlatılan tüm tavsiyeler ve ilaçlar sadece hastalar için değildir. Bu, ilaçlar aynı zamanda gıda olduğu için, büyük, küçük, erkek, kadın, yaşlı, genç herkes kullanabilir.

durmak.

Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde

Kaynak

Yazar: Dr. Aidin Salih

‘Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde’ Kitabından

Yitik Şifa Yayıncılık – www.gercektip.com

Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde kitabı içeriği

Hastalık Sebepleri

Hastalık Nasıl Başlar

Temel Yiyecek ve İçecekler

Doğal İlaçlar

Sağlığı Koruma Yolları

Organları Temizleme

Hastalıklar İçin Öneriler

Parazitler

Karaciğer Hastalıkları

Dalak Büyümesi

Anemi

Kalp-Damar Hastalıkları

Varis ve Basur, Akciğer Hastalıkları

Böbrek Hastalıkları

Üreme Organı Hastalıkları

İç Salgı Bezi Sistemi Hastalıkları

Kas ve Kemik Hastalıkları

Tümör ve Kanser

Göz Hastalıkları

Kulak Hastalıkları

Saçlar, Kıllar ve Tırnaklar

Cilt Hastalıkları

Alerji

Nörolojik ve Ruhsal Hastalıklar

Ölüm

Hamilelik ve Doğum

Bebek Bakımı

Çocuk Hastalıkları

GMO, DNA’daki Değişimler

Zihin Kontrolü ve Nanoteknoloji

gibi çok önemli konularda, çok değerli bilgiler içeren Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde kitabını almanızı tavsiye ederiz.

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak: Dr. Aidin Salih’in Açlık Orucu (Su Orucu) Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?