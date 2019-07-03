Güney KıbrısKıbrısManşet

Ağrotur sakinleri F-35’leri protesto edecek

3 Temmuz 2019

Ağrotur sakinlerinin, bugün öğleden sonra, Suriye’deki operasyonlar maksatlı Ağrotur üzerinden uçan F-35 savaş uçaklarının neden olduğu gürültüye ilişkin olarak bir kez daha protestoda bulunacağı belirtildi.

Politis gazetesi, Ağrotur İngiliz Üslerine iniş yapan F-35 savaş uçaklarının dayanılmaz gürültüye neden olduğuna, bunun sonucunda da Ağrotur sakinlerinin gün boyunca sessizlik bulamadığına dikkati çekti.

Habere göre protesto etkinliğine AKEL Milletvekili Yorgos Georgiu, Andros Kavkalias ve Kostas Kosta da katılacak.

Gazete ayrıca İngiliz Üslerinin, dün yaptığı açıklamada, bugün için sabah 09:00-16:00 saatleri arasında kontrollü patlamalar gerçekleştireceği ve halkın seslerden dolayı endişe duymaması yönünde açıklama yaptığını da yazdı.

Etiketler

İlgili Makaleler

elektrik

Çatalköy’e elektrik verilemeyecek

3 Temmuz 2019

WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta erişim sorunu

3 Temmuz 2019

Güneyde silah ambargosunu kaldıran yasa tasarısıyla ilgili tansiyon yükseliyor

3 Temmuz 2019

Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar bağış

3 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı