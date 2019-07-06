Kıbrıs

Ağırdağ köyü yeni su kuyusuna kavuştu

6 Temmuz 2019

Ağırdağ’da, köy halkının su ihtiyacına katkı sağlayacak MTA 1 kuyusunun şebekeye bağlandığı bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Su Dairesi ve Dikmen Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ağırdağ bölgesinde bir buçuk yıldır çalışmayan MTA 1 su kuyusu devreye girdi.  Su kuyusundan 15 metreküp/saat verimle su alınmaya başlandı.

Ağırdağ’daki mevcut içme suyu kuyusunun devre dışı kalmasının ardından köy muhtarlığının talebi üzerine, köyün su ihtiyacının karşılanması amacıyla MTA 1 kuyusu su şebekesine bağlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ağırdağ’da incelemede bulundu, kuyunun köy halkının su ihtiyacına katkı yapacak kapasitede olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bakan Oğuz’a inceleme sırasında, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Ağırdağ Köyü Muhtarı Hasan Oktay Piro ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti.

 

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