Kıbrıs

Sırra kadem bastı

6 Temmuz 2019

Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale 1 Temmuz’dan beri kayıp

 Polis, 1 Temmuz tarihinden beri kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale’nin halen bulunamadığını duyurdu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, kayıp kişiyi görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.

Bu arada 2 Temmuz’dan beri kayıp olan 14 yaşındaki İlknur Küçük ile 13 yaşındaki Yağmur Küçük kardeşler polisin fotoğraflı olarak yayımladığı duyurunun ardından dün akşam saatlerinde bulundu.

Etiketler

İlgili Makaleler

Tutuklu sayısı 5’e yükseldi

6 Temmuz 2019

Sendikaların HP öfkesi büyüyor

6 Temmuz 2019

“Patates”te yasakları kaldırın

6 Temmuz 2019
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geliyor

5 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı