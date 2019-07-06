Sırra kadem bastı

Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale 1 Temmuz’dan beri kayıp

Polis, 1 Temmuz tarihinden beri kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale’nin halen bulunamadığını duyurdu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, kayıp kişiyi görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.

Bu arada 2 Temmuz’dan beri kayıp olan 14 yaşındaki İlknur Küçük ile 13 yaşındaki Yağmur Küçük kardeşler polisin fotoğraflı olarak yayımladığı duyurunun ardından dün akşam saatlerinde bulundu.