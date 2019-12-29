Ağaçlar yine inşaat kurbanı

Karaağaç Köyü’nde devam eden site inşaatının karşısındaki alanda birçok ağaç sökülerek, toprağa gömüldü. Köylüler isyan etti:

ONLARCA ZEYTİN VE ÇAM: Karaağaç Köyü’nün girişinde yol kenarındaki bir arazide onlarca zeytin ve çam ağacı söküldü. Arazi düzleştirme çalışmaları sırasında sökülen asırlık ağaçlar toprağa gömüldü

KATLİAMI DURDURUN: Köylerinin girişindeki ağaç katliamına tepki gösteren Burhan Yatman ile Ersel Uzmaner, rant uğruna yeşilin katledildiğinden yakındı. Her iki köylü de, devletin ilgili birimlerinin duruma müdahale etmesini, doğa katliamının durdurulmasını istedi

“RANT UĞRUNA”: Burhan Yatman: Önce sahil şeridi betonlaştırıldı, sonra köye girildi. Harnup ağaçları şöminelerde yakıldı, şimdi de köydeki ağaçlar köklerinden sökülüyor. Bu katliamlar rant uğruna yapılıyor. Ağaçların yerine bina yapılacak

Karaağaç köyü girişinde, yol kenarındaki arazide bulunan onlarca zeytin ve çam ağacı, köklerinden söküldü, arazi düzeleştirildi.

Köy sakinleri Burhan Yatman ile Ersel Uzmaner, sökülen ağaçların yerine site inşaatı yapılacağı bilgisine ulaştıklarını belirterek, “rant uğruna yeşil katliamı yapılıyor” diye isyan etti.

Uzmaner ve Yatman, devletin tüm ilgili kurumlarına, “Buna bir dur deyin, çıkar uğruna doğayı öldürmeyin” çağrısı yaptı.

Yatman: Harnuplar yakıldı, zeytinler sökülüyor

Köy sakinlerinden Burhan Yatman, Havadis’e yaptığı açıklamada, bölgede zaten 40 kilometrelik bir alanın yeşil olduğunu, bu alanın da dönüm dönüm inşaatlaştırılarak, yeşilin ve doğanın katledildiğini söyledi.

Yatman, “Önce sahil şeridi betonlaştırıldı, sonra köye girildi. Harnup ağaçları şöminelerde yakıldı, şimdi de köydeki ağaçlar köklerinden sökülüyor. Bu katliamlar rant uğruna yapılıyor. Ağaçların yerine bina kaldırılacak. Akciğerlerimizin nefes kanallarını tıkıyorlar. Bu bir katliamdır, bu katliama sessiz kalan yetkililer ise suç işlemektedir” diye konuştu.

Uzmaner: Bu katliama ‘dur’ desinler

Karaağaç köyü sakinlerinden Ersel Uzmaner de benzer ifadelerde bulunarak “Yetkililer gözünü açsın, kulağına tıkadığı pamuğu çıkarsın. Doğa, yeşil elden gidiyor. Bu katliama ‘dur’ desinler” dedi.