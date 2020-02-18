Afrika’da kaybolan hayalet gemi İrlanda’da karaya oturdu

En son Afrika açıklarında görülen MV Alta mürettebatı olmadan bir yıldan fazla Atlantik’te sürüklendi. En son altı ay önce Afrika kıyılarında yüzerken görülen hayalet gemi İrlanda’da karaya oturdu.

Bir vatandaş 77 metre uzunluğundaki MV Alta kargo gemisinin County Cork’taki Ballycotton yakınlarında kayalara takıldığını fark etti.

Bermuda’nın yüzlerce kilometre açığında terk edilen Tanzanya bandıralı gemi, bir yıldan uzun zamandır Atlantik’te mürettebatı olmadan sürükleniyor.

Irish Examiner’a konuşan Waterford Sahil Güvenliği sözcüsü hafta sonu boyunca devam eden Dennis Kasırgası’nın etkisiyle geminin İrlanda’nın güneybatı kıyısında karaya oturduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Ballycotton Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu’nda cankurtaran operasyon müdürlüğü yapan John Tattan terk edilmiş gemiyi “milyonda bir” diye nitelendirdi.

Important notice from Cork Co Council in relation to ship washed up on rocks at Ballyandreen. https://www.corkcoco.ie/en/news/grounding-cargo-ship-ballycotton Ballycotton RNLI paylaştı: 17 Şubat 2020 Pazartesi

Tattan Irish Examiner’a “böyle terk edilmiş bir şeyi daha önce hiç görmediğini” söyledi.

1976’da inşa edilen MV Alta ilk kez, 10 kişilik mürettebatı Bermuda’nın yaklaşık iki km açığında ABD sahil güvenliği tarafından kurtarıldığında manşetlere çıkmıştı.

Yunanistan’dan Haiti’ye giderken sorun yaşayan gemiyi tamir edemeyen mürettebat yiyecek ve su sıkıntısı yaşamaktaydı ve kurtarıldığında 20 gündür mahsur kalmış vaziyetteydi.

Gemi bir yıl sonra Atlantik’in ortasında Kraliyet Donanması buz devriyesi gemisi HMS Protector tarafından tekrar görülmüştü.

Donanma gemisi o zaman yardım teklif etmek için gemiyle irtibat kurmaya çalışmış ama yanıt alamamıştı.

Waterford Sahil Güvenliği Facebook sayfasında geminin fotoğraflarını paylaşarak şöyle yazdı:

Bugünün erken saatlerinde Ballycotton, Cork yakınlarında karaya oturmuş bir gemi için görevlendirildik. Neyse ki bugün gemide kimse yoktu. ABD Sahil Güvenliği 10 kişilik mürettebatı 30 Eylül 2018’de gemiden kurtarmıştı. Gemi o zamandan bu yana sürüklenip duruyordu ve bugün Cork sahil şeridinde kıyıya vurdu. Ne muhteşem bir yolculuk.

Cork Belediye Meclisi geminin büyük olasılıkla dizel yakıt kullandığını, bunun da ağır akaryakıttan daha az kirlilik riski yarattığını söyledi.

Meclis geminin Ballycotton’daki özel koruma alanı için risk oluşturmadığını ekledi ve insanlardan kendi güvenlikleri için alandan uzak durmalarını istedi.

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Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral