Yaşam

Belçika’daki katedralin altında insan kemiği ve kafatasından yapılmış duvarlar keşfedildi

18 Şubat 2020
Arkeologlar Belçika'nın Gent kentindeki Saint-Bavo Katedrali'nin altında 500 yıl öncesine uzanan, insan kemiğinden ve kafataslarından yapılmış duvarları gün yüzüne çıkardı (Ruben Willaert bvba)

Belçika’da bir katedralde çalışan arkeologlar insan kemikleri ve parçalanmış kafataslarından yapılmış duvarlar keşfetti.

Belçika’nın kuzeybatısındaki Gent kentinde, Saint-Bavo Katedrali’nde ürkütücü keşif gerçekleştiğinde çalışanlar yeni bir ziyaretçi danışma bürosu yapmaya hazırlanıyordu.

Brussels Times’a göre duvarların büyük kısmı yetişkin insanlara ait uyluk ve incik kemiği yığınlarından inşa edilmiş, duvarlar arasındaki boşluklarıysa parçalanmış kafatasları dolduruyor.

Proje lideri Janiek De Gryse kemiklerin kaldırılacağını ve turistik alan haline getirilmeyeceğini söyledi.

De Gryse, “Şimdilik duvarın inşa edildiği dönem için 17. ve 18. yüzyılları belirledik ama hala yapılması gereken çok araştırma var” dedi.

Arkeologlar kemiklerin kilisenin dışındaki mezarlıktan, mezarlık temizlenirken alındığını düşünüyor.

De Gryse şöyle dedi:

Kilise mezarlığını temizlerken iskeletleri alıp atamazsınız. Dindarların bedenin dirileceğine yönelik inancını düşünürsek kemiklerin en önemli kısım olduğu düşünülebilir. Bu yüzden kimi zaman şehir mezarlıklarının dış duvarlarına taş evler inşa edilirdi. İçine kafataslarının ve uzun kemiklerin konduğu bu evlere de kemiklik veya kemik evi denir.

Arkeoloji ekibi Ruben Willaert’in haber bülteninde duvarlarda sadece uyluk ve incik kemikleriyle kafataslarının bulunduğu çünkü mezarlığı temizlemekle görevlendirilenlerin muhtemelen çok “aceleci davranıp” daha küçük kemikleri topladığı dile getirildi.

Mezarları temizlerken insanlar genelde acele eder ve omurga, kaburga, el ve ayak kemikleri gibi küçük veya kırılgan kemikleri toplamak için uğraşmaz. Bu yüzden bir dizi kafatası ve uzun kemik ortaya çıktı.

Bültende yapıdaki kemiklerden hiçbirinin çocuk veya gençlere ait olmadığından çünkü çocuk kemiklerinin “küçük ve kırılgan” olduğundan bahsedildi. Bültende ilaveten “çocuk mezarlarına genelde yetişkin mezarlarına kıyasla daha az ilgi ve özen gösterildiği” de yazılı.

Duvarın yeri ve Romanesk kilise (Ruben Willaert bvba)

Dünyanın en ünlü kemikliklerinden biri olan Paris Yeraltı Mezarları’nın koridorlar ağında 6 milyondan fazla insanın kalıntısı var.

Birleşik Krallık’taysa Kent’e bağlı Hythe’teki St. Leonard Kilisesi yaklaşık 4 bin kişinin kalıntılarını barındıran bir bodrum kemikliğine ev sahipliği yapıyor. Bu kemiklik ülkenin en büyük ve en iyi korunmuş insan kemiği ve kafatası koleksiyonlarından biri kabul ediliyor.

Kiliseye göre kalıntılardan bazıları kilise mezarlığına gömülmüş Hythe sakinlerine ait. Diğerleriyse muhtemelen civardaki 4 mezarlığa gömülmüş kişilere ait.

* İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

https://www.independent.co.uk/news/world

Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral




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