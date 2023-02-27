Afete Hazır Okul Eğitimleri başladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından her yıl halkımızın afetlere hazırlıklı olması maksadıyla ilk ve orta dereceli okullarda, Daire/Müesseselerde ve Halk Örgütü eğitimlerinde afet ve acil durumlarla ilgili bilgiler verilmektedir.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 2023 yılı eğitim planlaması çerçevesinde ülkemizdeki tüm kamu ve özel; okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda, öğrencilerin afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılmasına yönelik “Afete Hazır Okul Eğitimleri”ne başladı.

Deprem öncesi, esnası ve sonrasında doğru hareket tarzı uygulamaları hakkında bilgilerin aktarıldığı deprem ve tahliye eğitimleri 27 Şubat – 29 Mart 2023 tarihleri arasında 176 okulda icra edilecek.