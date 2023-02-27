Kara kuşak sıvanı tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kara kuşak sıvanı tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kara kuşak sıvanı tamamlandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak dan sınavı tamamlandı.

Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere üç gün süren sınavda başarılı olanlar daha sonra açıklanacak.


Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen kara kuşak ve dan sınavı Girne Avrasaya  Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Sınavda Hyong, Pumse, Kata, serbest hareketler, İlbo Deryon, zor hareketler ve kırış müsabakaları yanında yazılı sınav da yapıldı.

Kuşak imtihanını Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Antrenörler Ali Uslu, Öykü Ergin, Ceyda Uçaner,  Ana Tüysüz ve imtihan komisyonu üyeleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.

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Tags:kara kuşak ve dan sınavıTaekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu
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