Adele yüzyılın en çok satan kadın sanatçısı oldu

Adele’in Madonna, P!nk ve Rihanna gibi müzisyenleri geçerek yüzyılın en çok satan kadın albüm sanatçısı olduğu açıklandı.

16 Ekim Cumartesi günü dördüncüsü düzenlenecek bu yılki Ulusal Albüm Günü (National Album Day) için planlar açıklandı.

Bu senenin teması Müzikte Kadınları Kutlamak. Duyuruda, 2000’den bu yana en çok satan kadın sanatçılar ve kadınların çıkardığı en çok satan albümler de açıklandı.

Official Charts Company’nin verilerine göre Adele’in üç albümü de kadınların yaptığı en çok satan 10 albüm arasında yer alıyor.

Albümlerinin her biri (17, 21 ve 25) Birleşik Krallık’ta en az 8 kez Platinum statüsünde BRIT Ödülü’ne layık görüldü.

Listenin başında Adele’in 2011’de yayımladığı en başarılı albümü 21 yer alıyor. Ardından Amy Winehouse’un ekimde 15 yaşına basacak Back to Black albümü geliyor, 4. sıradaysa Leona Lewis’in ilk albümü Spirit var.

Ulusal Albüm Günü duyurusunda üç sanatçının da (Adele, Winehouse ve Lewis) BRIT School mezunu olduğu belirtildi.

Ulusal Albüm Günü’nü düzenleyen kuruluşlar olan BPI ve Entertainment Retailers Association’ın CEO’ları Geoff Taylor ve Kim Bayley yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

Ulusal Albüm Günü’nün bu yıl 4. kez düzenlenecek olmasından ve resmi ortaklarımız Bowers & Wilkins ve BBC Sounds’un desteğiyle bu yıl kadınların müziğe albüm formatında yaptığı muazzam katkıya ışık tutmasından memnunuz. Hayranların müzikten zevk alma biçimleri sürekli gelişirken albümler sanatçıların kendilerini ifade etmesinin ve hayranların bir sanatçının ne söylemesi gerektiğini anlamasının merkezinde olmaya devam ediyor. Ulusal Albüm Günü, hem sanatçılar hem de hayranlar için bu çok sevilen sanat formunu kutlamak ve (albümlerin) hikayeler anlatma, etkileme ve ilham vermeye dair süregelen gücünü kendimize hatırlatmak için bir fırsat.

Albümleri en çok satan ilk 10 kadın sanatçı (2000-2021) şöyle:

Adele P!nk Madonna Rihanna Dido Amy Winehouse Kylie Minogue Beyoncé Britney Spears Lady Gaga

Kadın sanatçıların en çok satan 10 albümü:

Adele – 21 Amy Winehouse – Back to Black Adele – 25 Leona Lewis – Spirit Lady Gaga – Fame Dido – No Angel Dido – Life For Rent Norah Jones – Come Away With Me Adele – 19 Emeli Sandé – Our Version of Events

Ulusal Albüm Günü, BPI (Birleşik Krallık bağımsız ve büyük plak şirketleri derneği, BRIT Ödülleri ve Mercury Ödülü’nün düzenleyicisi) ve Entertainment Retailers Association (Eğlence Perakendecileri Derneği, Record Store Day’in düzenleyicisi) tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir.