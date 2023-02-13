Adana’da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Diğer binalarımda hasar yok

KKTC’DE YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak’ suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC’de gözaltına alındı. Türkiye’den KKTC’ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana’ya getirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada ‘Mukedderat’ sözünü yineleyip, “Vicdan azabı çekiyor musunuz” sorusuna ise “Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana’daki tüm binalar hasar gördü” cevabını verdi. Alpargün, Adana Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.