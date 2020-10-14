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ADALI MANİFESTO

Ahmet Okan yazdı

14 Ekim 2020
Ahmet Okan
Ahmet Okan




Biat etmeye karşı özgür ve demokratik bir tutum sergilemek…

Baskıya, bölmeye, ayrıştırmaya karşı birlik olmak…

Gerici yayılmacılığa karşı akıl ve bilim yolundan ayrılmamak; daha çağdaş bir geleceğe kararlılıkla yürümek…

Bölgedeki karışıklığa ve nereden gelirse gelsin savaş kışkırtıcılığına karşı barışı ve insanların kardeşliğini savunmak…

Çözümsüzlük ve fiili bölünmeye karşı bütünleşme ve çözüm istemek…

Ayrılmaya karşı birleşmeyi ileriye taşımak…

AKP Ankara’sının Kuzey Kıbrıs’taki seçimler karşısında göstermiş olduğu taraflı, karışmacı, bölücü ve oyun kurucu tavrına karşı dik durmak…

Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan, hor gören ve bu iradeye müdahale etmeye çalışan, siyasal partileri ve onların seçmen kitlelerini kamplaştırmaya çalışan AKP zihniyetine karşı ortak mücadele etmek, ortak ses vermek…

Düşmanlaştırmaya karşı ısrarla kardeşliği yerleştirmek…

Kıbrıslı Türk kimliğine, kültürüne, yaşam tarzına sarılmak ve bunları erozyona uğratmak isteyenlere karşı mücadele etmek…

Barış ve çözüm taraftarları ile en geniş demokratik çevrelerin aralarındaki seçim rekabetine son vermek; ayrılık ve gayrılıkları bir kenara itmek, aralarında sevgi ve dayanışma bağlarını güçlendirmek…

Demokrasi ve insani değerler etrafında “çeliğe su vermek.”

Kıbrıslı Türkleri yok saymaya çalışan demokrasi dışı her türlü girişime karşı siyasal parti, sendika, birlik, cemiyet, dernek, sivil insiyatif ve en geniş aydın kitlelerle kol kola girmek; dayanışma, sevgi-saygı, kardeşlik duygusunu en yükseğe çıkarmak…

Barış, demokrasi, çözüm ve huzur adına alınabilecek en yüksek oy oranına ulaşmak hedefi ile dayanışma içine girmek ve birlikte çalışmak…

 

 







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14 Ekim 2020

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