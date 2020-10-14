ADALI MANİFESTO

Biat etmeye karşı özgür ve demokratik bir tutum sergilemek…

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Baskıya, bölmeye, ayrıştırmaya karşı birlik olmak…

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Gerici yayılmacılığa karşı akıl ve bilim yolundan ayrılmamak; daha çağdaş bir geleceğe kararlılıkla yürümek…

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Bölgedeki karışıklığa ve nereden gelirse gelsin savaş kışkırtıcılığına karşı barışı ve insanların kardeşliğini savunmak…

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Çözümsüzlük ve fiili bölünmeye karşı bütünleşme ve çözüm istemek…

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Ayrılmaya karşı birleşmeyi ileriye taşımak…

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AKP Ankara’sının Kuzey Kıbrıs’taki seçimler karşısında göstermiş olduğu taraflı, karışmacı, bölücü ve oyun kurucu tavrına karşı dik durmak…

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Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan, hor gören ve bu iradeye müdahale etmeye çalışan, siyasal partileri ve onların seçmen kitlelerini kamplaştırmaya çalışan AKP zihniyetine karşı ortak mücadele etmek, ortak ses vermek…

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Düşmanlaştırmaya karşı ısrarla kardeşliği yerleştirmek…

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Kıbrıslı Türk kimliğine, kültürüne, yaşam tarzına sarılmak ve bunları erozyona uğratmak isteyenlere karşı mücadele etmek…

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Barış ve çözüm taraftarları ile en geniş demokratik çevrelerin aralarındaki seçim rekabetine son vermek; ayrılık ve gayrılıkları bir kenara itmek, aralarında sevgi ve dayanışma bağlarını güçlendirmek…

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Demokrasi ve insani değerler etrafında “çeliğe su vermek.”

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Kıbrıslı Türkleri yok saymaya çalışan demokrasi dışı her türlü girişime karşı siyasal parti, sendika, birlik, cemiyet, dernek, sivil insiyatif ve en geniş aydın kitlelerle kol kola girmek; dayanışma, sevgi-saygı, kardeşlik duygusunu en yükseğe çıkarmak…

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Barış, demokrasi, çözüm ve huzur adına alınabilecek en yüksek oy oranına ulaşmak hedefi ile dayanışma içine girmek ve birlikte çalışmak…