Kıbrıs’ta istilacı kuş türü Çiğdeci görüldü

Normal doğal yaşam alanı İran ile Vietnam arasında olan, ama bunun dışında dünyanın birçok yerine yayılarak ciddi ekolojik sorunlara yol açan Çiğdeci (Hint maynası) kuşu Kıbrıs’ta görüldü.

Akrotiri Çevre Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada çiğdeci kuşu ile ilgili bilgiler verildi ve görenlerin derhal bilgi vermesi istendi.

Asya’ya özgü olan ve güçlü bir teritoryal içgüdüye sahip, omnivor ve açık ağaçlıklarda yaşayan bir kuş olan çiğdeci, kentsel ortamlara son derece iyi uyum sağlamıştır. Bu yapısından dolayı özellikle diğer yerel kuşlara, yuvalarına, yumurtalarına ve yavrularına ciddi zararlar verir.

Çiğdecinin yayılımı o kadar hızlı artmaktadır ki, 2000 yılında IUCN Türlerin Hayatta Kalma Komisyonu bu türü biyoçeşitlilik, tarım ve insan çıkarlarına etki eden dünyanın en istilacı türlerinden ve sadece üçü kuş türü olan ilk 100 türden biri ilan etti.