(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da tecavüz suçlamasıyla yargılanıp suçlu bulunarak 13 yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın’ın istinaf talebi reddedildi.

Mürsel Aydın, mahkûmiyet ve cezanın alenen fahiş olduğuna, Savcılık ise cezanın alenen az olduğuna yönelik istinaf dosyalamıştı. İstinaf Mahkemesi, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkumiyet ve ceza kararını hatalı bulmayarak, istinaf taleplerini reddetti. Sanık Mürsel Aydın ayrıca diğer 3 kıza Tecavüz etme suçlarından da ileriki tarihlerde yargılanacak.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki 4 üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar etmiş ve birkaç saat içinde yakalanmıştı.