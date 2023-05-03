ADA74 yarın düzenlenecek törenle halka tanıtılıyor

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin bünyesine yeni katılan ADA 74 RoRo/feribotu, yarın saat 17.00’de Gazimağusa Limanı’nda düzenlenecek törenle halka tanıtılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geminin, 93.80 metre boyunda, 15 metre eninde, 400 yolcu, 14 tır ve 25 araba kapasiteli olduğu belirtildi.

Açıklamada, geminin ayrıca, 200 kişilik pulman koltukları ve 300 kişilik kafeteryası yanında internet, TV, film ve diziler ile halka konforlu bir seyahat seçeneği sunarak, deniz ulaşımına yeni bir soluk getireceği kaydedildi.

-Mersin’e haftada 3 sefer

ADA 74’ün, salı, perşembe ve pazar akşamları saat 20.00’de Gazimağusa Limanı’ndan Mersin Limanı’na hareket ederek, haftada 3 sefer ile halka güvenli ve huzurlu yolculuk imkanı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, ADA 74 feribotunun tanıtımı için düzenlenecek törene basın mensuplarının ve tüm halkın davetli olduğu bildirildi.