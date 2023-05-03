Türkiye’de nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Türkiye’de nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK’e göre Nisanda TÜFE önceki aya göre yüzde 2,39 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68’e geriledi.

ENAG: Nisan ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 105 oldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre Nisan’da aylık enflasyon (E-TÜFE) yüzde 4,86, yıllık enflasyon ise yüzde 105,19 oldu. Ocak-Nisan dönemi enflasyon oranı ise yüzde 29,27 olarak hesaplandı. Mart ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 5,08, yıllık bazda ise yüzde 112,51 artmıştı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE’nin yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

16 ekonomistin katıldığı ankette nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.



Ekonomistler bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06’ya gerileyeceğini öngördü.

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56’dan 46,26’ya geriledi.