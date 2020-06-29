Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı

Acun Ilıcalı, günlerdir aralarında sorun olan Sercan ve Nisa arasındaki tartışmayı sonlandırmak için aylar önceki kayıtları incelemeye aldırdı. Konseyde konuşan Ilıcalı, “Mikrofonlarınız açıkken konuştuğunuz bir kayıt var. Bu ses kaydı her şeyi açıklıyor” dedi.

Türkiye‘de TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 121. bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Nisa ve Sercan’ın 6 Nisan tarihindeki konuşmalarına ait ses kaydına ulaştıklarını söyledi.

“MİKROFONLARINIZ AÇIK KALMIŞ VE KAYDETMİŞ”

Sercan ve Nisa’nın ses kaydındaki detayları bir gün sonra açıklayacağını belirten Ilıcalı, “Bugüne kadar aranızdaki konuyla ilgili bu konuya müdahil olmadım ve Survivor’da bununla ilgili bir şey konuşmadım. İki tarafın da bu konuyla ilgili iddiaları oldu. Ancak iddialar karşılıklı suçlamalara dönünce ekibimizden, sizin bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi bir şekilde incelemelerini istedim. Ekibimizin 4-5 gün süren taramaları sonucunda, o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. 6 Nisan günü mikrofonlarınız açık kalmış ve kaydetmiş. Ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan’dan Nisa’ya bir not gidiyor. Benim şu anda dinlediğim bir ses kaydı var. Ve bu ses kaydı bir çok şeyi aydınlatıyor. Bizim görevimiz bu polemikle ilgili bir şey varsa seyircimizle paylaşmak. Yarın ilk ve son kez açıklama yapacağım ve bu konuyu kapatmış olacağız” dedi.

SERCAN İKİNCİ KEZ NİSA’NIN ADINI VERDİ Öte yandan Survivor’un dün yayınlanan bölümde yarışmacılar dokunulmaz oyunu için mücadele etti. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, Berkan’ın adını vermişti. İkinci kez oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, Nisa’yı eleme adayı olarak çıkardı.

NİSA VE SERCAN ARASINDA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, Nisa’yı eleme adayı olarak gösterdi. Bunun üzerine konuşan Nisa ise “İntikam almak için adımı söyleyeceğini biliyordum” diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından aylar önce Nisa’ya açıldığı anları hatırlatan Sercan, tek taraflı bir şey yaşanmadığını ve her şeyin karşılıklı olduğunu söyleyerek “Nisa’nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit” demişti.

Bu olayın açıklığa kavuşmasını isteyen Sercan, Nisa’nın aylar önce kendisine verdiği notları ortaya çıkardı. Nisa’nın ‘Hep orada’ yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, ” Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı” açıklamasını yapmıştı.

Nisa ise bu notların ardından “Moralim bozuldu. Bir tane boş bir şey çıkarıyor, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu bir şeyler çıkarıyor. Yok notlar varmış. Benim ona yazdığım notları biliyor musun? Doğum gününü kutladım” şeklinde konuşmuştu.