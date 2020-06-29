Kıbrıs

Taçoy: Ağustos ayında açıklanması muhtemel yeni bir Ekonomik Paket gündemimizde

29 Haziran 2020
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy


Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı 45+ programında Kovid19 sürecinin yarattığı ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Taçoy, hükümetin ekonominin canlanması için iki ekonomik paket hazırlayarak uygulamaya koyduğunu ve sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Özel sektörde işletmelerin kapanmaması ve desteklenmesi için bazı özel adımlar atıldığını anlatan Taçoy, 2. Ekonomik paketin yansımalarını gördükten sonra durum değerlendirmesi yaparak 3.Ekonomik paketin de hazırlanarak Ağustos ayı içerisinde tamamlanması ve açıklaması için çalışma içerisinde olacaklarına dikkat çekti.


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