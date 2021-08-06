Türkiye

Acun Ilıcalı’dan yangın bölgesine 5 milyon TL

6 Ağustos 2021
acun ılıcalı yangın bölgesine yardım





Ahbap olarak çalışmalarını sürdüren Haluk Levent, Acun Ilıcalı’dan yangın bölgesine 5 milyon liralık destek yapacağını duyurdu.





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6 Ağustos 2021


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