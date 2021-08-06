Acun Ilıcalı’dan yangın bölgesine 5 milyon TL

Ahbap olarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Haluk Levent, Acun Il\u0131cal\u0131'dan yang\u0131n b\u00f6lgesine 5 milyon liral\u0131k destek yapaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\nAhbap kurucusu ve sanat\u00e7\u0131\u00a0Haluk Levent,\u00a0\u00a0Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n yang\u0131n b\u00f6lgesine yard\u0131m yapaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nOrman yang\u0131nlar\u0131n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnden itibaren b\u00f6lge i\u00e7in destek \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fcten Ahbap'\u0131n kurucusu Levent, Il\u0131cal\u0131'n\u0131n deste\u011fini sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\nLevent, "Yang\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndan itibaren isti\u015farede oldu\u011fumuz Acun Il\u0131cal\u0131 ile yang\u0131n sonras\u0131 yeniden yap\u0131lacak evlerin durumu hakk\u0131nda bir fikir birli\u011fine vard\u0131k. Ahbaplar\u0131n listeleyece\u011fi 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik full e\u015fya deste\u011fi sa\u011flayacak. G\u00fczel adam sa\u011fol!" dedi.\r\n\r\n