TUTDER: Halktan bir Kara Deliğin finansmanı için umarız yeni bir zam uygulanmaz

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Kıb-Tek’in açıkladığı yüzde 30’luk elektrik zammı konusunda hükümeti sert bir dille eleştirirken halka zamlar ve fonlarla finanse edilen hayatın dışında farklı bir hayat olduğu çağrısı yaptı.

TUTDER’in açıklaması şöyle:

“ Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (Kısa adı TUTDER) olarak, ülkemizdeki pahalılığın nedenleri hakkında halkımızı aydınlatmak ve ihtiyacımız olan yerel üretimin doğru ve adil bir şekilde desteklenmesi için bilgilendirme kampanyasına başladığımız bugün, KIBTEK’in elektrik fiyatlarına %30 zam yapılması önerisi, devlet kurumlarının gerek ekonomik gerekse sosyal yaşamdan yani esasında tüketici ve halktan ne kadar koptuklarının bir göstergesidir.

İhtiyacımız olan ve ülkemiz koşullarına uygun yerel üretimin desteklenmesinin bir yöntemi olarak, ilgili yerel üreticilerimizin, üretimde kullandıkları enerji maliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi gerekirken, devlet en kötü günlerde yanında duramadığı özel sektör çalışanından, esnaftan, zanaatkarlardan, hayvancıdan, çiftçiden, üreticiden kısaca halktan bir Kara Deliğin finansmanı için umarız yeni bir zam uygulamaya karar vermez.

Ne tüketicilerin, ne hizmet sağlayıcıların ne de üreticilerin, nereden gelirse gelsin, ne isim altında olursa olsun hayatın her alanını daha pahalılaştıracak, ürünlere, hizmetlere ulaşımı zorlaştıracak önlemleri karşılayacak gücü kalmamıştır.

Devlet olmanın temel gereği halkı yoksulluğa itme değil refah ve huzurunu sağlayıcı önlemler almaktır.

Bizler TUTDER olarak halkımızı pahalılığın nedenleri hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Halkımıza zamlar ve fonlarla finanse edilen bir sistem dışında farklı bir hayatın mümkün olduğunu göstermeye çalışacağız” Lha