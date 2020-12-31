“Açgözlülüğün Mağusa Suriçi’ni yok etmesine izin vermeyeceğiz”

Mağusa İnisiyatifi, Mardo’nun yaptığı inşaatla ilgili açıklama yaparak, açgözlülüğün Mağusa Suriçi’nin tarihi ve mimari niteliklerini yok etmesine izin vermeyeceklerini duyurdu. Açıklama şöyle:

Bilindiği üzere yakın bir tarihte Mağusa Suriçi’ndeki Namık Kemal Meydanı’ndaki İş Bankası Binası, tarihi dokuya oldukça uyumsuz bir şekilde Mardo İşletmeleri tarafından kafe ve restoran olarak kullanılmaya başlamıştır. Yapım aşamasında projeye aykırı olarak terasta yapımına başlanmış hafif strüktürlü kaçak kat, sivil toplum örgütleri ve Eski Eserler Dairesi (EED) Mağusa Şubesi’nin itirazları sonucu kaldırılmıştı. Ancak, anlaşılan o ki ‘para ve siyasi ilişkilerin her kapıyı açabileceği, yasaların imtiyazlılar dışındakiler için uygulanabileceği’ inancının yaygın olduğu kktc’de yasadışı/ kaçak yapıların yapılmasını engellemek oldukça güç.

Mardo’nun sahipleri de böyle bir imtiyazdan faydalanabileceklerinden emin bir şekilde, bir taraftan meydanın Lala Mustafa Paşa Camii’ne bakan kısmını kendi mallarıymış gibi iyice yayılarak kullanırken, bir taraftan da Eski Eserler Dairesi Mağusa Şubesi yetkililerinin, Polis’in ve Mağusa Belediyesi’nin tüm ikazlarına rağmen terastaki kaçak katlarını bir gecede yapıp bitirmişlerdir.

Bilinmelidir ki, kentimizin en önemli tarihi mekanında, en önemli tarihi yapımızın algılanmasını olumsuz biçimde etkileyen böyle bir kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu şekilde kural tanımaz, bireysel ve açgözlü yaklaşımların uzun vadede tüm doğal ve tarihi alanları nasıl yok ettiğini, yaşanan dönüşümlerle, hedeflenen turizm seviyelerine yaklaşmak yerine giderek uzaklaşıldığını, tarihi, mimari ve doğal değerlerin birer birer yok edildiğini görmek bu kadar mı zor? Her birimiz kendimiz için daha çok kazanç, daha çok avantaj sağlamaya çalışırken yaşam alanlarımızın niteliklerini nasıl kaybettiğini ve doğal/ tarihi olanı talep eden turistler için Kuzey Kıbrıs’ın cazibesini giderek yitireceğini anlamak bu kadar mı imkansız.

Mağusa İnsiyatifi olarak, Mağusa Suriçi’nin artan rant beklentilerine feda edilmesine izin vermeyeceğiz!

Mağusa, Suriçi, Namık Kemal Meydanı sadece buralardan rantsal kazanç bekleyenlerin taleplerine göre dönüşemez. Mağusa hepimizindir!