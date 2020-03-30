Abia krallığa oynuyor

Bir dönem ülkemizde Yalova, Binatlı ve Ozanköy takımlarından forma giyen Israel Abia Nijerya Premier Ligi’nde gol krallığında ilk sırada.

Ülkemize gelen kaliteli yabancı futbolculardan biri de Israel Abia. Bir dönem Yalova, Binatlı ve Ozanköy takımlarında forma giymiş Abia şu anda Nijerya Premier Lig takımlarından Rangers’te forma giymekte.

Nijerya Premier Ligde takımlar 24 ve 25’inci maçlarını tamamlarken, Covid-19 salgını nedeniyle Nijerya’da da futbol durmuş durumda.

Israel Abia, takımının attığı 25 golün 11’ine imza attı ve Nijerya Premier Ligi’nde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

Abia ülkemizde en son 2017-2018 sezonunda Ozanköy forması giymişti. Abia o sezon Ozanköy forması ile 1i kupada toplam 4 gol atmıştı.

2016-2017 sezonunun ilk devresinde Binatlı, ikinci devresinde Yalova forması giyen Abia, Binatlı forması ile 4 gol, Yalova forması ile 13 gol atmıştı.