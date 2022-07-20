“Abe’nin babası ve büyükbabası Moon Tarikatı’nın kurucusuyla yakındı” iddiası

South China Morning Post’un haberine göre, Moon Tarikatı olarak da bilinen “Birleşme Kilisesi” eski Başkanı Kwak Chung Hwan, düzenlediği basın toplantısında, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun hem büyükbabasının hem de babasının Moon Tarikatı kurucusu Sun Myung Moon ile yakın ilişki içerisinde olduğunu ileri sürdü.

Tarikatın kurulduğu Seul’de konuşan Kwak, 1960’lı ve 1970’li yıllarda Japonya’daki siyasi liderlerin sol eğilimli hareketlere karşı “endişe taşıdıklarını”, bu nedenle Moon Tarikatı lideri Sun Myung Moon’ın anti- komünist fikirlerinden etkilendiklerini ifade etti.

Kwak, yıllar boyunca “Japonya’dan gelen bağışların Moon Tarikatı’nın dünya genelindeki faaliyetlerine büyük katkı sağladığını” kaydetti.

Abe’nin büyükbabası başbakan, babası dışişleri bakanıydı

Kwak’ın, tarikat lideriyle yakın olduğu iddiasında bulunduğu Abe’nin büyükbabası Kişi Nobusuke, 1957 ile 1960 arasında ülkede başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Bununla birlikte Abe Şinzo’nun babası Abe Şintaro da 1982 ile 1986 arasında Japonya’da dışişleri bakanlığı yapmıştı.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısının eylemi yapma sebebi olarak tarikata yapılan bağışlar nedeniyle duyduğu garezi göstermesinin medyaya yansıması üzerine “kendisini derin bir sorumluluk içerisinde hissettiğini” belirten Kwak, basın toplantısını bu nedenle düzenlediğini söyledi.

Kore basınında Kwak’ın 2009’da tarikatın liderlik pozisyonuyla ilgili eleştirileri nedeniyle tarikattan ayrıldığı iddia edildi.

Moon Tarikatı ve Abe

Kamuoyunda “Moon Tarikatı” olarak da bilinen “Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu”, kısa adıyla “Birleşme Kilisesi” Sun Myung Moon tarafından 1954’te Güney Kore’nin başkenti Seul’de kuruldu.

Moon Tarikatı’nın etkinliklerinde oldukça güçlü ve tanınmış kişilerin konuşmacı olması dikkati çekiyor.

Tarikat, düzenlediği toplu nikah törenleriyle tüm dünyada büyük üne kavuşmuştu.

Eski Başbakan Abe de tarikatın düzenlediği etkinliklerde konuşmuş ve bu nedenle eleştirilerin hedefi olmuştu. Hatta Japonya’da bir grup avukat, 2021’de Abe’nin konuşmasının ardından protesto mektubu yayımlamıştı.

Abe, tarikat mensupları için 2006’da düzenlenen toplu düğün organizasyonuna da telgraf göndermişti. Moon Tarikatı nedeniyle para kaybettikleri için dava açan mağdurların avukatları, Abe’yi bu nedenle eleştirmişti.