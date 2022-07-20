Fenerbahçe, Kiev ile yenişemedi: 0-0

Türkiye’yi Şampiyonlar liginde temsil etme mücadelesi veren Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına çıktı.

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldı.

Deplasman golü kuralının olmadığı organizasyonda Fenerbahçe rövanşta seyirci avantajıyla sahaya çıkacak.

Mücadeleye Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı ev sahipliği yaptı.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev’i elerse 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev’e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi‘nde devam edecek.

Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe – Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynancak. Kadıköy’deki mücadele TSİ 20.00‘de başlayacak.