Dünya Fenerbahçeliler Günü KKTC’de de coşkuyla kutlandı

19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği görkemli bir balo ile

kutlandı. Dernek yönetimi tarafından düzenlenen baloya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu,

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından İbrahim Yavuz, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı

oyuncularından Şehmus Hazer, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Duygu Komsuoğlu ile

dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu anlamlı gecede dernek yönetimi tarafından düzenlenen açık artırmayla, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Y.Koç’un imzası bulunan forma, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfına bağışlanmak üzere Ali Başman tarafından satın alınırken; Futbol A Takımı oyuncularından Arda Güler ve Başkan Ali Y. Koç’un

imzaları bulunan forma Mehmet Saydam tarafından ve Futbol A Takımı oyuncularından Bright Osayi-Samuel

tarafından imzalanan forma ise Ahmet Aktunç tarafından satın alındı. Gecede Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden ve ülkemizin önemli değerlerinden Dr. Ayten Salih Berkalp’in belgeselinin gösterimi de yapıldı.

Fenerbahçe marşları eşliğinde atkı ve bayrak şovlarıyla devam eden gecenin sonunda havai fişek gösterisi

yapılırken, pasta kesimiyle anlamlı gece son buldu.