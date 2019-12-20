ABD’nin yarısını bekleyen tehlike: Obezite

New England Tıp Dergisi tarafından yapılan bir araştırma Amerikalıların yarısının 10 yıl içinde obez kategorisine girebileceğini ortaya koydu. Halihazırda nüfusun yüzde 18’i obezite sorunu yaşıyor.

New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, 2030’a kadar Amerikalıların yüzde 48,9’unun obez kategorisinde değerlendirileceği öne sürüldü.

Çoğu güney ve orta kesimler olmak üzere, Amerika’daki 50 eyaletten 29’unda obez nüfusunun baskın olacağı, her eyalette ise obez nüfusun en az yüzde 35 olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Kadınlar, siyahiler, düşük gelirliler risk altında

Çalışmaya göre şekerli gıdalar ile ucuz sağlıksız yiyeceklerin obezitede en büyük faktör. Özellikle kadınlar, siyahiler ve düşük gelirlilerin daha fazla risk altında.

Araştırmayı hazırlayan Harvard Chan Okulu Sağlık Bilimleri Merkezi analisti Zachary Ward, obezitenin tedavisinin zor olduğunu belirterek, “Gerçekten kilo vermek çok zor. Bu yüzden, bu büyüyen salgına karşı önlemler mücadelede en ön saflarda olmalı” dedi.

Amerikalıların yüzde 18’inin halihazırda obez kategorisinde olduğu belirtilen araştırmada varılan sonuçların, 6 milyon ABD’li yetişkinden elde edilen vücut kitle indeksi (BMI) verileri üzerinde yapılan analizlerden elde edildiği belirtildi.