ABD’li iş insanı Oxford Üniversitesine 150 milyon sterlin bağışladı

ABD'li i\u015f insan\u0131 Stephen Schwarzman\u00a0Oxford \u00dcniversitesine yapay zekan\u0131n eti\u011fiyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalarda kullan\u0131lmak \u00fczere 150 milyon sterlin (yakla\u015f\u0131k 1,1 milyar lira) ba\u011f\u0131\u015f yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nABD'li i\u015f insan\u0131\u00a0Stephen Schwarzman, d\u00fcnyan\u0131n \u00f6nde gelen y\u00fcksek \u00f6\u011frenim kurumlar\u0131ndan \u0130ngiliz\u00a0Oxford \u00dcniversitesine yapay zekan\u0131n eti\u011fiyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalarda kullan\u0131lmak \u00fczere\u00a0150 milyon sterlin\u00a0(yakla\u015f\u0131k 1,1 milyar lira) ba\u011f\u0131\u015f yapt\u0131.\r\n\r\nBBC'nin haberine g\u00f6re, Blackstone \u00dcst Y\u00f6neticisi (CEO) Schwarzman, yapay zekan\u0131n eti\u011fi alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fma yapacak bir enstit\u00fc kurulmas\u0131 amac\u0131yla Oxford \u00dcniversitesine 150 milyon sterlin ba\u011f\u0131\u015fta bulundu.\r\n\r\nSchwarzman'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u011f\u0131\u015f, bir \u0130ngiliz \u00fcniversitesine yap\u0131lan en b\u00fcy\u00fck bireysel ba\u011f\u0131\u015f olarak kayda ge\u00e7ti.\r\n\r\nSchwarzman, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yapay zekan\u0131n bu y\u00fczy\u0131l\u0131n en \u00f6nemli konular\u0131ndan biri oldu\u011funa ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131 bu sebeple yapt\u0131\u011f\u0131na i\u015faret ederek, \u00e7o\u011fu devletin hen\u00fcz yapay zeka \u00e7a\u011f\u0131na haz\u0131r olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u201cBu nedenle, h\u00fck\u00fcmetlerin Oxford gibi b\u00fcy\u00fck \u00fcniversitelere ve bu alanda d\u00fc\u015f\u00fcnmelerine yard\u0131m etmekte uzmanla\u015fm\u0131\u015f d\u00fcnyadaki di\u011ferlerine g\u00fcvenmek zorunda kalacaklar.\u201d ifadesini kullanan Schwarzman, \u00fcniversitelerin de bir an \u00f6nce yapay zeka eti\u011fi \u00fczerine bir yap\u0131 kurmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\n\u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise ba\u011f\u0131\u015f k\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekte "\u00f6nemli bir yat\u0131r\u0131m" \u015feklinde tan\u0131mland\u0131.\r\n\r\nKurulacak enstit\u00fcde, dil biliminden felsefeye bir\u00e7ok alanda yapay zeka eti\u011fi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclecek.\r\n\r\nSchwarzman, daha \u00f6nce de Massachusetts Teknoloji Enstit\u00fcs\u00fcne yapay zeka ve programlama alan\u0131nda merkez kurulmas\u0131 amac\u0131yla 350 milyon dolar (yakla\u015f\u0131k 2 milyar lira) ba\u011f\u0131\u015fta bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n