DünyaManşet

AB’den geç gelen itiraf ve özür

16 Nisan 2020

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: “İtalya’nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum”

AB’den itiraf ve özür

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya’ya gerekli desteği sağlayamadıklarını itiraf etti.

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuşan von der Leyen, üye ülkelere dayanışma çağrısında bulundu.

Von der Leyen, kriz patlak verdiğinde “kimsenin hazır olmadığını” kabul ederek “İtalya’nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda da kimse yoktu.

Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum” dedi.Bu noktadan sonra özür dilemekten ziyade davranışlarda değişikliğe gitmenin önemli olduğuna işaret eden von der Leyen, “Avrupa kısa sürede kendisini korumak için herkesi koruması gerektiğini anladı.” diye konuştu.

Leyen: Avrupalı olmaktan gurur duyuyorum

Von der Leyen, Avrupa’nın artık dayanışma içinde olduğunu ve birlikte hareket ettiğini savunarak “Avrupalı olmaktan gurur duyduğunu” ifade etti.

“Birlikte hareket ederek yarın daha güçlü olacağız. Avrupa gelecekte çok önemli rol oynayabilir” diyen von der Leyen, tüm yalan bilgi yayan taraflara bunu sonlandırmaları için çağrıda bulunarak doğru bilgi aktarmanın öneminin altını çizdi.

Von der Leyen, Avrupa’da kritik tıbbı malzemenin “her yöne nakledildiğini” ve imkanı olan tüm üyelerin birbirine destek olmaya başladığını söyledi.

Avrupa’nın artık “farklılıklarını ve bölünmüşlüklerini” geride bırakması gerektiğini kaydeden von der Leyen, “Yeni dünyada cesaret, güven ve dayanışmaya ihtiyacımız var.” vurgusunu yaptı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Öksüz: Haksız eleştirileri reddediyoruz

Öksüz: Haksız eleştirileri reddediyoruz

15 Nisan 2020
Photo of Horozoğlu: Bir haftada 14 kişi daha bu salgından dolayı hayatını kaybetti

Horozoğlu: Bir haftada 14 kişi daha bu salgından dolayı hayatını kaybetti

15 Nisan 2020
Photo of Pilli: 2 Pozitif vaka daha tespit edildi, her iki vaka da gözetim altında tutulan kişiler

Pilli: 2 Pozitif vaka daha tespit edildi, her iki vaka da gözetim altında tutulan kişiler

15 Nisan 2020
Photo of Güney’de 20 yeni vaka

Güney’de 20 yeni vaka

15 Nisan 2020
Photo of Saner: Partinin çeklerinin tefecilerin elinde olduğu yönündeki iddialar gerçek dışıdır

Saner: Partinin çeklerinin tefecilerin elinde olduğu yönündeki iddialar gerçek dışıdır

15 Nisan 2020
Photo of Özer Koray hayatını kaybetti

Özer Koray hayatını kaybetti

15 Nisan 2020
Photo of Bankalar Birliği’nden MASKE uyarısı

Bankalar Birliği’nden MASKE uyarısı

15 Nisan 2020
Photo of COVİD-19 Belediyeler Arası Kriz Yönetim Komitesi bir dizi karar aldı

COVİD-19 Belediyeler Arası Kriz Yönetim Komitesi bir dizi karar aldı

15 Nisan 2020
Photo of BM: Arap coğrafyasında 74 milyon kişinin elini yıkayabileceği lavaboları, sabunları yok

BM: Arap coğrafyasında 74 milyon kişinin elini yıkayabileceği lavaboları, sabunları yok

15 Nisan 2020
Photo of Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?

Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?

15 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı