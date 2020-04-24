Dünya

ABD’deki yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 nedeniyle 10 bin 217 kişi öldü

24 Nisan 2020

ABD’deki yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınıyla yaklaşık 47 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD’de bakımevlerinde kalan yaşlıların, ölüm oranlarının beşte birinden fazlasını oluşturuyor.

Associated Press’in (AP) yaptığı araştırmaya göre, virüs salgınında bakımevlerinde kalan yaklaşık 10 bin 217 yaşlı, yaşamını yitirdi ve bu ölümlerin üçte biri New York’ta yaşandı.

 

Ölümlerin nedeni test yetersizliği 

 

Ne federal hükümet ne de yerel yönetimler, yaşlı bakımevlerinde testi zorunlu hale getirirken birçok uzman, ölüm oranlarının bu kadar fazla olmasını test yetersizliğine bağlıyor.

ABD’deki bakımevleri üzerine çalışan Chris Laxton, “ABD’deki yaşlı bakımevlerinin üçte birinin hala test kitlerine kolay ulaşımı yok ve bu kuruluşlar, kaynaklara ulaşmak için uzun süre mücadele etmek zorunda.” dedi.

 

“Artık virüsle asıl savaş hastanelerde değil, yaşlı bakımevlerinde veriliyor”

 

ABD’deki uzun süreli bakımevlerini temsil eden Amerikan Sağlık Hizmetleri Birliği Başkanı Mark Parkinson ise “Yaşlı bakımevlerindeki çalışan ve yaşlıların çok azı test edildi. Çünkü federal hükümet ve eyalet yönetimleri, yaşlı bakımevlerini öncelikli olarak görmüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Parkinson, ABD’de sanki tek mücadelenin hastanede verildiği gibi bir algı olduğuna işaret ederek, “İçimizde ihmal edilmiş hissi var. Artık virüsle asıl savaş hastanelerde değil, yaşlı bakımevlerinde veriliyor.” ifadesini kullandı.

 

En çok ölüm Brooklyn’deki bakımevinde 

 

ABD’deki yaşlı bakımevlerinde en çok ölüm ise 55 kişiyle New York’un Brooklyn bölgesindeki bir bakımevinde yaşandı. Burada incelemede bulunan uzmanlar, çalışan ve yaşlıların düzenli test sürecinden geçmediğini kaydetti.

Virginia eyaletinin Ricmond kentindeki bir yaşlı bakımevinde 49 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu bakımevinin direktörü ise yaptığı açıklamada, test gereçlerinin yetersizliği ve bürokratik engeller nedeniyle bakımevinde kalanların test sürecinin 2 hafta geciktiğini belirtti.

ABD’de ilk Kovid-19 salgını, Washington eyaletindeki bir bakımevinde ortaya çıkmış ve burada 43 kişi yaşamını kaybetmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke genelindeki 15 bin 600 bakımevinde 1,3 milyon kişi kalıyor.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of SpaceX, 60 internet uydusunu uzaya fırlattı

SpaceX, 60 internet uydusunu uzaya fırlattı

23 Nisan 2020
Photo of ABD’den coronavirüs tedavisinde kök hücre denemesine onay

ABD’den coronavirüs tedavisinde kök hücre denemesine onay

23 Nisan 2020
Photo of Dr. Bright: İlaca tepki gösterdim, kovuldum

Dr. Bright: İlaca tepki gösterdim, kovuldum

23 Nisan 2020
Photo of İspanya’da OHAL 9 Mayıs’a kadar uzatıldı

İspanya’da OHAL 9 Mayıs’a kadar uzatıldı

23 Nisan 2020
Photo of Ölümler salgından çok önce başladı

Ölümler salgından çok önce başladı

23 Nisan 2020
Photo of Guterres: Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın

Guterres: Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın

23 Nisan 2020
Photo of ABD’de evcil hayvanlarda koronavirüs tespit edildi

ABD’de evcil hayvanlarda koronavirüs tespit edildi

23 Nisan 2020
Photo of Londra Moda Haftası dijital olarak yapılacak

Londra Moda Haftası dijital olarak yapılacak

23 Nisan 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 600 bini aştı

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 600 bini aştı

22 Nisan 2020
Photo of İsrail’de karantinayı fırsat bilen kızıl tilkiler sokaklara yerleşti

İsrail’de karantinayı fırsat bilen kızıl tilkiler sokaklara yerleşti

22 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı