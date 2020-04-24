Dünya

ABD’de 10 yılda kazanılan istihdam beş haftada silindi

24 Nisan 2020

ABD’de 4,4 milyon kişi daha işsizlik maaşına başvurdu. Böylelikle beş haftada işsiz kalanların sayısı, 2009’dan bu yana yaratılan 22,4 milyonluk istihdamın üzerine çıktı.

16-21 Mart haftasında yalnızca 281 bin olan başvurular, 23-28 Mart’ta arasında 6,9 milyon, 30 Mart-4 Nisan haftasında 6,6 milyon ve 6-11 Nisan tarihlerindeyse 5 milyon 245 bindi.

Son rakamla birlikte beş haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 26,4 milyonu geçti.

Küresel finansal krizin kendini gösterdiği 2008-2010 yılları arasında 8,8 milyon kişinin işsiz kaldığı ülkede, 2009’dan bu yana gerçekleşen yeni istihdam ise 22,4 milyondu.

ABD’de geçen ay açıklanan verilere göre tarım harici sektörlerde istihdam martta 701 bin kişi azaldı. Bu hem 2009’dan bu yana en sert düşüş, hem de 2010’dan bu yana kaydedilen ilk kayıptı.

Yaklaşık 50 yılın en iyi seviyesinde devam eden işsizlik ise yüzde 3,5’ten yüzde 4,4’e yükselmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), hem üretimi hem tüketimi durduran koronavirüs salgını nedeniyle ABD’nin 2020’de yüzde 5,9 küçüleceğini öngörüyor.



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