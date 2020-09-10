ABD’de yangınlar beş kasabayı yok etti

ABD'nin bat\u0131 eyaletleri orman yang\u0131nlar\u0131yla m\u00fccadele ediyor. Yang\u0131nlar Oregon eyaletinde be\u015f kasabay\u0131 yok etti. California'n\u0131n San Francisco kentinde ise g\u00f6ky\u00fcz\u00fc turuncu renge boyand\u0131.\r\n\r\n\r\nAmerika Birle\u015fik Devletleri'nin bat\u0131s\u0131ndaki eyaletler orman yang\u0131nlar\u0131yla m\u00fccadele halinde. Oregon'da eyaletin farkl\u0131 noktalarda s\u00fcren yang\u0131nlar yerle\u015fim yerlerine s\u0131\u00e7rad\u0131. Detroit, Lane County, Blue River ve Vida kasabalar\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde yok oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKuzeye do\u011fru ilerleyen yang\u0131n toplamda 10 binden fazla ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Phoenix ve Talent'a a\u011f\u0131r hasar verdi. Y\u00fczlerce ev k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc. Eyalet genelinde \u00e7ok say\u0131da kasabada evleri bo\u015faltma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. Tahliye emri y\u00fcz binlerce ki\u015fiyi kaps\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\nYetkililer rekor say\u0131da \u00f6l\u00fcm ya\u015fanmas\u0131ndan endi\u015feli. Benzeri g\u00f6r\u00fclmemi\u015f s\u0131cakl\u0131k ve h\u0131z\u0131 saatte onlarca kilometreyi bulan r\u00fczgar nedeniyle yang\u0131nlar h\u0131zla yay\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\nOrman yang\u0131nlar\u0131ndan en \u00e7ok etkilenen eyaletlerden biri de California. Eyalette 15 A\u011fustos'tan bu yana 900'\u00fc a\u015fk\u0131n orman yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. 800 bin hektardan fazla alan k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\nYang\u0131nlar San Francisco kentinde g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fcn rengini de\u011fi\u015ftirdi.\r\n\r\n\r\n\r\nMavi okyanus ve g\u00f6ky\u00fcz\u00fc foto\u011fraflar\u0131yla ak\u0131llara kaz\u0131nan kentte neredeyse her yer turuncuya b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n\r\n