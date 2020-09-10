ABD’de yangınlar beş kasabayı yok etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin batısındaki eyaletler orman yangınlarıyla mücadele halinde. Oregon’da eyaletin farklı noktalarda süren yangınlar yerleşim yerlerine sıçradı. Detroit, Lane County, Blue River ve Vida kasabaları büyük ölçüde yok oldu.

Kuzeye doğru ilerleyen yangın toplamda 10 binden fazla kişinin yaşadığı Phoenix ve Talent’a ağır hasar verdi. Yüzlerce ev küle döndü. Eyalet genelinde çok sayıda kasabada evleri boşaltma çağrısı yapıldı. Tahliye emri yüz binlerce kişiyi kapsıyor.

Orman yangınlarından en çok etkilenen eyaletlerden biri de California. Eyalette 15 Ağustos’tan bu yana 900’ü aşkın orman yangını çıktı. 800 bin hektardan fazla alan küle döndü.