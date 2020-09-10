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ABD’de yangınlar beş kasabayı yok etti

10 Eylül 2020
California yangın

ABD’nin batı eyaletleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar Oregon eyaletinde beş kasabayı yok etti. California’nın San Francisco kentinde ise gökyüzü turuncu renge boyandı.


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