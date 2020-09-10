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EuroMed 7 bugün toplanıyor

10 Eylül 2020
EuroMed 7

Gayriresmi adıyla EuroMed 7 olarak bilinen Akdeniz’e kıyısı olan AB ülkelerinin liderleri, bugün Fransa’nın Korsika adasında bir araya geliyor.

Zirveye evsahibi Fransa’nın yanı sıra İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi katılıyor.

Bugünkü zirvenin ana gündem maddesini Türkiye oluşturuyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili AFP ajansına yaptığı açıklamada, zirvenin amacının “her şeyin ötesinde 24-25 Eylül’deki AB zirvesi öncesi AB ile Türkiye’nin ilişkileriyle ilgili görüş birliği sağlamak için ilerleme kaydetmek” olarak tanımladı.

Aynı yetkili, Fransa’nın “önemli” bir ortak olması gerektiğini söylediği Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin niteliği konusunda “netlik” sağlanmasını talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in başbaşa bir görüşme yapması bekleniyor.


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