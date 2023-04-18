ABD’de kiralık katil olmak için başvuru yapan asker tutuklandı

Duruşma belgelerine göre 21 yaşındaki Josiah Ernesto Garcia, ailesine bakabilmek için paraya ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden kiralık katil olmak istediğini söyledi.

Söz konusu site ilk olarak 2005’te bir siber güvenlik şirketinin reklamını yapmak için kurulmuş, gözden düştükten sonra kiralık katil olmak için iş başvurusu yapmaya da olanak sağlayan bir hiciv sitesine dönüştürülmüştü.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) göre Garcia, Şubat ortasında bu siteye CV’sini gönderdi, askeri tecrübesi ve tüfek kullanım yeteneklerini öne çıkardı.