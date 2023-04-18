Hindistan’da 38 derecede öldüren ödül töreni

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde 38 derece sıcaklıkta düzenlenen ödül töreni faciaya yol açtı. Törende 30 ila 64 yaşlarındaki 9’u kadın 13 kişi güneş çarpması nedeniyle hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 8 kişinin tedavisi sürüyor.
Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Hint basınındaki haberlere göre, ülkenin batısında yer alan Maharaştra’nın Navi Mumbai kentindeki Kharghar bölgesinde açık alanda dün bir ödül töreni düzenlendi.
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