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ABD’de ‘beyin yiyen amip’ nedeniyle ölüm

6 Temmuz 2020
beyin yiyen amip

ABD’de bir kişi beyin yiyen amip olarak bilinen “Naegleria Fowleri” adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalandı. Burundan girerek beyine yerleşen amip bir haftada ölüme yol açıyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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