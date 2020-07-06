ABD’de ‘beyin yiyen amip’ nedeniyle ölüm

ABD'de bir ki\u015fi beyin yiyen amip olarak bilinen "Naegleria Fowleri" adl\u0131 tek h\u00fccreli organizman\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131. Burundan girerek beyine yerle\u015fen amip bir haftada \u00f6l\u00fcme yol a\u00e7\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\nABD'nin Florida eyaletinde "Naegleria Fowleri" alarm\u0131 verildi.\r\n\r\nYetkililer Hillsborough b\u00f6lgesinde bir ki\u015finin "Naegleria Fowleri" adl\u0131 tek h\u00fccreli organizmaya maruz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nFloridal\u0131 yetkililer b\u00f6lge halk\u0131na "burnunuza su almay\u0131n" uyar\u0131s\u0131nda bulundu. Hastan\u0131n durumu ve canl\u0131ya nas\u0131l maruz kald\u0131\u011f\u0131 ise a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\nB\u0130R HAFTADA \u00d6LD\u00dcR\u00dcYOR\r\nTatl\u0131 suda ya\u015fayan bu tek h\u00fccreli canl\u0131 t\u00fcr\u00fc, v\u00fccuda burundan girerek beyne yerle\u015fiyor. Enfeksiyon, \u00e7o\u011fu zaman bir hafta i\u00e7inde \u00f6l\u00fcme yol a\u00e7\u0131yor.\r\n141 CAN ALDI\r\nBeyin dokusunu tahrip eden amip sebebiyle son 50 y\u0131lda 141 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirtiliyor. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l temmuz ay\u0131nda da Kuzey Carolina eyaletinde serinlemek i\u00e7in g\u00f6le giren bir ki\u015fi beyin yiyen amip sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\r\n\r\n