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ÖSYM’den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı

6 Temmuz 2020
ösym

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi – ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav başvurusu yapacak adayların fotoğraf güncellemesi işlemini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online gerçekleştirebileceklerini açıkladı.


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