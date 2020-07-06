ÖSYM’den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı

\u00d6l\u00e7me, Se\u00e7me ve Yerle\u015ftirme Merkezi - \u00d6SYM Ba\u015fkan\u0131 Halis Ayg\u00fcn, s\u0131nav ba\u015fvurusu yapacak adaylar\u0131n foto\u011fraf g\u00fcncellemesi i\u015flemini Aday \u0130\u015flemleri Sistemi (A\u0130S) \u00fczerinden online ger\u00e7ekle\u015ftirebileceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6SYM Ba\u015fkan\u0131 Halis Ayg\u00fcn, Twitter'daki hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, adaylar\u0131n ba\u015fvuru i\u015flemlerini kolayla\u015ft\u0131rmak ve bu konudaki taleplerine \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n\u015eubatta \u00d6SYM A\u0130S mobil uygulamas\u0131n\u0131 adaylar\u0131n kullan\u0131m\u0131na sunduklar\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Ayg\u00fcn, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Adaylar\u0131m\u0131z ba\u015fvuru i\u015flemleri ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm i\u015flemlerini mobil uygulama \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015ftirebilmektedir. Adaylar\u0131m\u0131z i\u00e7in \u00f6nemli bir yenili\u011fimizi daha sizlerle payla\u015fmak istiyorum. Art\u0131k adaylar\u0131m\u0131z \u00d6SYM Ba\u015fvuru Merkezlerine gitmeden foto\u011fraflar\u0131n\u0131 kendileri g\u00fcncelleyebilecekler. T.C. Kimlik Kart\u0131 bulunan fakat sistemimizde g\u00fcncel foto\u011fraf\u0131 olmayan adaylar\u0131m\u0131z foto\u011fraf g\u00fcncelleme i\u015flemleri i\u00e7in art\u0131k ba\u015fvuru merkezlerine gitmeden foto\u011fraf g\u00fcncelleme i\u015flemlerini ve s\u0131nav ba\u015fvurular\u0131n\u0131 Aday \u0130\u015flemleri Sistemi (A\u0130S) \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015ftirebilecekler. Bu durumdaki adaylar\u0131m\u0131z\u0131n foto\u011fraflar\u0131 s\u0131navlara ba\u015fvurular\u0131 esnas\u0131nda T.C. Kimlik Kartlar\u0131ndaki foto\u011fraflar\u0131yla otomatik olarak g\u00fcncellenecektir."\r\n\r\n