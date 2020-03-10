ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’den İdlib meselesinde Türkiye’ye destek

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib meselesine ilişkin, Türkiye’ye yardım etme konusunda hangi seçeneklerin mevcut olduğunu ve NATO’nun neler yapabileceğini ele aldıklarını belirterek, “Her şey masada.” dedi.

Jeffrey, NATO yetkilileriyle İdlib’deki son durumu ve Türkiye’nin güvenlik endişelerini ele almak üzere bulunduğu Brüksel’de, telekonferans yöntemi ile basın toplantısı düzenledi. Jeffrey’ye ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de eşlik etti.

İdlib’in 2011’den bu yana Suriye’deki çatışmanın odak noktası olduğunu vurgulayan Jeffrey, Rusya ve İran destekli Esed rejiminin, burada askeri bir zafer aradığının altını çizdi.

Jeffrey, İdlib konusunda, NATO’nun Türkiye’ye yardım etmek için ne yapabileceğine baktıklarına işaret ederek, “Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu, NATO’nun neler yapabileceğine bakıyoruz. Her şey masada. Bundan sonra ne olacağını, müttefiklerimizin masaya neler koymak istediklerini göreceğiz ve daha sonra ABD’nin onları desteklemek için neler yapabileceğine bakacağız.” diye konuştu.

Jeffrey, “Türkiye ile Rusya arasında İdlib için kararlaştırılan ateşkesin devamına” ilişkin bir soruya, “Rusların ve Suriyelilerin uzun dönemli bir ateşkeste ciddi olduğunu düşünmüyoruz ancak bu da uzun süreli bir ateşkesi elde etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.” cevabını verdi.

Jeffrey, İdlib’de ateşkesin ihlal edilmesi ihtimalini değerlendirirken “(Rusya ve Suriye’deki rejim) Uyarılarımızı göz ardı eder ve harekete geçerlerse, Avrupalı meslektaşlarımızla da konuşarak nasıl bir yaptırım paketi uygulayacağımızı ya da nasıl yanıt vereceğimizi kararlaştıracağız.” dedi.

“TÜRKİYE VE MUHALİFLER KARADA KENDİ GÜÇLERİNİ KORUMA KONUSUNDA KABİLİYETLERİNİ GÖSTERDİ”

“Rusya ateşkesi ihlal ederse karadan asker göndermeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Jeffrey, şunları kaydetti:

“Bence karadan asker gönderme konusunu unutabilirsiniz. Bu çok aşırı bir önlem olur. Türkiye ve muhalifler karada kendi güçlerini koruma konusunda kabiliyetlerini gösterdiler. Burada konu havadaki durum. Biz de buna bakıyoruz.”