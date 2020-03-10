Dünyada HIV’den kurtulan ikinci kişi kimliğini açıkladı

Bir yıl önce HIV tedavisiyle sağlığına kavuşan ve ‘Londra Hastası’ olarak bilinen kişi, ‘umut elçisi’ olmak isteğiyle kimliğini açıkladı. New York Times’a röportaj vererek kimliği açıklayan kişi, 40 yaşındaki Adam Castillejo.

Geçen yıl HIV tedavisiyle sağlığına kavuşan ve dünyaya ‘Londra Hastası’ olarak tanıtılan kişi kimliğini açıkladı. Dünyada HIV’den kurtulan ikinci kişi olarak tarihe geçen 40 yaşındaki Adam Castillejo, bu hastalıktan muzdarip diğer insanlar için ‘umut elçisi’ olmak istediğini söyledi.

New York Times’a konuşan Venezuela asıllı Castillejo, içinde bulunduğu durumun ‘benzeri olmayan ve mahcup edici’ olduğunu söyledi. Kimliğini açıklamadan önce bu duruma hazır olup olmadığını anlamak için çalışmalar yaptığını söyleyen eski HIV taşıyıcısı, önce bir Twitter hesabı açtığını, sonrasındaysa hikâyesini anlatmak için doğru zamana karar verdiğini söyledi. Castillejo, “İnsanların benim seçilmiş olduğumu düşünmelerini istemiyorum, muhtemelen doğru zamanda, doğru yerdeydim, hepsi bu” dedi.

Kök hücre nakli başarı getirdi:

2003 yılında HIV virüsü kapan Castillejo’ya 2012 yılında Hodgkin Lenfoma tanısı konmuş ve kök hücre nakli yapılmıştı. Castillejo’ya kök hücre nakleden doktorlar, iliği uygun olan donörde bulunan Delta 32 adlı önemli bir mutasyonun HIV bulaşmasını engellediğini söyledi. Bu donörden yapılan nakil, hem kanseri, hem de HIV’i tedavi etme olasılığını içeriyordu. Kök hücre nakli, HIV ile enfekte olmuş insanlarda pek kullanılmıyor çünkü tedavi, çok sayıda risk barındıran ciddi bir prosedüre sahip.

Berlin Hastası olarak bilinen ve dünyanın HIV’den kurtulan ilk insanı olarak tarihe geçen Timothy Brown’a da benzer bir tedavi uygulanmıştı. İki hasta da kemoterapi alırken Brown, bundan farklı olarak radyoterapi de görmüştü. Castillejo, kök hücre naklinden sonra da antiretroviral tedavi gördü ve tedaviyi bıraktıktan 18 ay sonra HIV’den tamamen kurtuldu.

Geçtiğimiz sene Castillejo’nun doktorları, hastalarının HIV’den gerçekten kurtulduğundan emin değildi. Bu yüzden ‘tedavi’ yerine ‘gerileme’ kelimesini kullanmayı tercih ettiler ancak şimdi Dr. Ravindra Gupta, onun virüsten tamamen kurtulduğunu düşünüyor.