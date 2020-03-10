SağlıkYaşam

Dünyada HIV’den kurtulan ikinci kişi kimliğini açıkladı

10 Mart 2020

Bir yıl önce HIV tedavisiyle sağlığına kavuşan ve ‘Londra Hastası’ olarak bilinen kişi, ‘umut elçisi’ olmak isteğiyle kimliğini açıkladı. New York Times’a röportaj vererek kimliği açıklayan kişi, 40 yaşındaki Adam Castillejo.
Geçen yıl HIV tedavisiyle sağlığına kavuşan ve dünyaya ‘Londra Hastası’ olarak tanıtılan kişi kimliğini açıkladı. Dünyada HIV’den kurtulan ikinci kişi olarak tarihe geçen 40 yaşındaki Adam Castillejo, bu hastalıktan muzdarip diğer insanlar için ‘umut elçisi’ olmak istediğini söyledi.

New York Times’a konuşan Venezuela asıllı Castillejo, içinde bulunduğu durumun ‘benzeri olmayan ve mahcup edici’ olduğunu söyledi. Kimliğini açıklamadan önce bu duruma hazır olup olmadığını anlamak için çalışmalar yaptığını söyleyen eski HIV taşıyıcısı, önce bir Twitter hesabı açtığını, sonrasındaysa hikâyesini anlatmak için doğru zamana karar verdiğini söyledi. Castillejo, “İnsanların benim seçilmiş olduğumu düşünmelerini istemiyorum, muhtemelen doğru zamanda, doğru yerdeydim, hepsi bu” dedi.

Kök hücre nakli başarı getirdi:

2003 yılında HIV virüsü kapan Castillejo’ya 2012 yılında Hodgkin Lenfoma tanısı konmuş ve kök hücre nakli yapılmıştı. Castillejo’ya kök hücre nakleden doktorlar, iliği uygun olan donörde bulunan Delta 32 adlı önemli bir mutasyonun HIV bulaşmasını engellediğini söyledi. Bu donörden yapılan nakil, hem kanseri, hem de HIV’i tedavi etme olasılığını içeriyordu. Kök hücre nakli, HIV ile enfekte olmuş insanlarda pek kullanılmıyor çünkü tedavi, çok sayıda risk barındıran ciddi bir prosedüre sahip.

Berlin Hastası olarak bilinen ve dünyanın HIV’den kurtulan ilk insanı olarak tarihe geçen Timothy Brown’a da benzer bir tedavi uygulanmıştı. İki hasta da kemoterapi alırken Brown, bundan farklı olarak radyoterapi de görmüştü. Castillejo, kök hücre naklinden sonra da antiretroviral tedavi gördü ve tedaviyi bıraktıktan 18 ay sonra HIV’den tamamen kurtuldu.

Geçtiğimiz sene Castillejo’nun doktorları, hastalarının HIV’den gerçekten kurtulduğundan emin değildi. Bu yüzden ‘tedavi’ yerine ‘gerileme’ kelimesini kullanmayı tercih ettiler ancak şimdi Dr. Ravindra Gupta, onun virüsten tamamen kurtulduğunu düşünüyor.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özyiğit: Ülkenin Maarif Vakfı okullarına değil, devlet okullarına ihtiyacı var

Özyiğit: Ülkenin Maarif Vakfı okullarına değil, devlet okullarına ihtiyacı var

6 Mart 2020
Photo of İtalya’dan dönen kişiler Sağlık Bakanlığı’yla irtibata geçecek

İtalya’dan dönen kişiler Sağlık Bakanlığı’yla irtibata geçecek

6 Mart 2020
Photo of Koronavirüse karşı yeni önlem: Burun maskesi

Koronavirüse karşı yeni önlem: Burun maskesi

6 Mart 2020
Photo of Satış Yapacak Bir Şirkette Kurumsal Stil Nasıl Oluşturulur

Satış Yapacak Bir Şirkette Kurumsal Stil Nasıl Oluşturulur

6 Mart 2020
Photo of Corona virüste son durum

Corona virüste son durum

6 Mart 2020
Photo of “Devlet lükse dur demeli”

“Devlet lükse dur demeli”

6 Mart 2020
Photo of Avrupa’da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

Avrupa’da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

5 Mart 2020
Photo of İtalya’da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 148’e yükseldi

İtalya’da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 148’e yükseldi

5 Mart 2020
Photo of Erhürman: Yüksek Öğretimde nicelik bazından çıkıp nitelik bazına geçmeliyiz

Erhürman: Yüksek Öğretimde nicelik bazından çıkıp nitelik bazına geçmeliyiz

5 Mart 2020
Photo of Koronavirüsten Korunma Yöntemleri başlıklı konferans düzenlendi

Koronavirüsten Korunma Yöntemleri başlıklı konferans düzenlendi

5 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı